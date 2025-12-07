淋巴癌男坐關愛座被罵「不是男人」 港鐵關愛座定位再掀論戰

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日港鐵關愛座（優先座）在當地引起一波討論。一名淋巴癌男子在社群平台發文，坐港鐵時因疲憊而坐在關愛座休息，竟遭一名老婦辱罵「是不是男人」，即便告知對方自己患有癌症，仍不依不撓。

一名淋巴癌男子在社群平台發文，坐港鐵時因疲憊而坐在關愛座休息，竟遭一名老婦辱罵「是不是男人」。（示意圖／Unsplash）

男子認為，關愛座是給需要關愛的人，並不是老人座。且自己觀察對方言行，沒有拐杖，精神很好，且會打英文，推測也是受過高等教育的人。原Po提到，目前自己的身障補助仍在批審中，搭車是購買全票，對於自己受這種氣感到委屈，也附上手部瘀青的照片，無奈呼應做人不要太刻薄。

廣告 廣告

部分網友回應貼文，認為老婦人行徑離譜，嘴巴狠毒，也有許多網友認為應該取消關愛座。有網友留言分享，自己體型壯碩也有刺青，坐關愛座不曾被長輩找過麻煩，也會把座位讓給行動不便的人。

更多FTNN新聞網報導

捨己救人！婦人「助4人1狗逃生」卻命喪火窟 香港網友淚喊：人性光輝的偉大

罹難人數上修至128死！香港宏福苑惡火仍「200人生死未卜」 保安局悲嘆：不排除還有遺體

宏福苑大火奪128命！香港政府啟動援助基金 罹難家屬80萬慰問金、20萬生活補助

