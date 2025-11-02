淋浴門卡滿水垢！網推1天然神物「過期先別丟」 洗完變亮晶晶：更便宜

生活中心／施郁韻報導

水垢可用白醋清潔。（圖／資料照）

水垢是清潔時的大難題之一，有時要刷很久才能清除，好不容易解決了，沒幾天後又會「長」回來。一名網友分享，家中過期的白醋沒辦法食用，將白醋倒入噴霧瓶，噴灑在玻璃門上，刷洗並沖水，玻璃門變回閃閃發亮的模樣，不少網友相當驚訝。

一名網友近日在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，他無意間發現一罐過期的白醋，心想醋是酸的，可以用來清除浴室的皂垢，親自實測後效果驚人，皂垢就這麼溜下，「重點是我還沒戴手套還不傷手！」

該名網友表示，依照本身的皂垢多厚、多嚴重，可以直接清除、不用稀釋，白醋加水比例也可以1：1，「我是直接原味上去給他酸爆，但建議戴口罩，因為我感覺聞到了醋在侵蝕皂垢的味道。」

不少人看完後，紛紛留言直呼「醋還比較便宜」、「太好了，閒置已久的醋終於可以派上用場了」、「白醋好用，但就是味道不行」、「就是酸鹼中和的化學反應啊！」、「白醋好用，但就是味道不行。」也有網友分享，「我也是會怕醋的味道，我都用檸檬酸」、「用檸檬酸效果也很好，比較沒味道也便宜。」

家事達人陳映如曾發文指出，水垢也可用「檸檬酸」清潔，以電熱水瓶為例，首先在水瓶內注入冷水至滿水位，再來加入大約30公克的檸檬酸，將水煮沸後靜置1到3小時，靜置完畢將水倒掉，再放冷水重煮一遍，煮完後用按壓出水的方式把水注出。

