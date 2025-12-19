「淋漓淋浪」沙漠創作巨幅反共壁畫 過程猶如歷險記
流亡海外的香港藝術家夫妻檔「淋漓淋浪」，在美國「自由雕塑公園」(Liberty Sculpture Park)完成一幅寬6.5公尺、長約2公尺的「反共」壁畫，當中結合香港、英國、美國以及中國六四事件的象徵物，還能看見台灣高雄市的吉祥物「高雄熊」。夫妻倆在沙漠中足足待了一個半月，「求生技巧」大躍進，苦盡甘來的過程超展開。
巨人倒下 像個小孩
海外人權組織「洛杉磯香港論壇」與美國「自由雕塑公園」創辦人陳維明，今年10月邀請流亡英國的香港藝術家夫妻檔「淋漓淋浪」到自由雕塑公園創作，兩人共同完成以中國國家主席習近平為主角、名為「倒下」的巨幅壁畫，畫作長1.98公尺、寬6.5公尺。
畫中的習近平看起來驚恐，嘴裡的「棒棒糖」掉出來，像個小孩子的樣子，左手握著六四坦克「大哥大」，右手拿著J-16戰機，卻被活在「小人國」的香港人擊倒，猶如聖經中的「大衛打敗哥利亞」。
妻子淋漓：『(原音)我們想表達的就是他看來好像一個巨人，其實他的內心好像一個小孩子，他帶那個武器跟坦克，好像一個玩具一樣，內心是很幼稚，所以他喊救命的時候，那個棒棒糖就掉下來了。』
丈夫淋浪：『(原音)我們就是想諷刺這個政權看起來好像很大、很厲害，其實一個成熟的人會尊重其他人的生命，可是我覺得這個政權，就是不把其他人的生命看作是一回事，我覺得是很幼稚的行為。』
壁畫細節豐富 驚喜「高雄熊」
整幅畫作藏有豐富的細節，左上角的兩朵白雲，狀似香港和美國的地圖，右上角的烏雲，則狀似中國的版圖；在綁住習近平的繩索上，出現兩隻小螞蟻，象徵港人「螞蟻雄兵」，團隊合作的韌性；壁畫左半邊，畫進美國「硫磺島戰役」經典照片的景象，但揮舞的是「光復香港 時代革命」的旗幟。
畫裡還可以看到美國的自由女神像、中國的民主女神像、英國倫敦大笨鐘、香港獅子山，以及台灣高雄市的吉祥物「高雄熊」，象徵港人與海外民主自由國家的連結。
兩人笑說，台灣黑熊的圖像很可愛，他們上網看了之後，特別喜歡這隻熊，所以就把它畫進去，但當時不曉得選中的是「高雄熊」。淋浪：『(原音)因為我們現在也住在英國，我覺得台灣是特別重要，(淋漓：我們學習的對象。)就是在中共暴力的最前線，所以我們一定要加上去。』
經歷求生技巧大全 愛上沙漠
這是夫妻倆歷來完成最大幅的作品，卻也是最難忘的畫作，因為美國「自由雕塑公園」位在加州的耶莫(Yermo)沙漠中，他們就在沙漠中待了44天，從10月4日到11月16日，都沒有離開公園。
他們原本想住在雕塑家陳維明在公園裡的辦公室，但環境太野生，除了常見蛇、老鼠、蜘蛛外，連專門抓老鼠的貓也在他們面前宣示地盤，會在淋浪躺在沙發上睡覺時，到他頭旁邊尿尿，於是要改到休旅車上睡，但車上的廁所沒有水電，不能使用，他們花了一週的時間，在沙漠中挖洞取水，又接電，才能在車上生活，深感求生技巧大躍進。
淋漓說，一開始不適應沙漠的天氣和環境，拉肚子很多天，還被紅火蟻咬到兩次而中毒，每天還要跟日光時間賽跑，再歷經橫跨攝氏8度到40度的氣溫，兩人視力也受到影響。
淋漓：『(原音)真的很多困難，但是後來我們慢慢解決很多困難，還有很專心在沙漠工作，所以我們慢慢就「愛上沙漠」，這是一個很特別的經驗，因為我們是從來沒有覺得「跟天那麼接近」。』
超越心中恐懼 港人重生
不過，淋漓也提到，可以歷時一個半月完成這幅壁畫，靠的是「團隊」，「洛杉磯香港論壇」的夥伴每週都會送東西過來給他們吃。淋漓：『(原音)他們每一個禮拜就送食物來給我們，所以我們覺得好像2019年我們香港運動一樣，他們每一個禮拜都送來驚喜，其實那些食物很多是他們做的，說實在，我們在沙漠吃的香港食物，比起我們在英國吃的更多。』
淋浪表示，很多人說「香港已經死了」，但他們希望可以在別的地方重生，連結更多和他們有共同價值、共同夢想的人，一直走下去。淋漓則說，因為生活在恐懼中，大家不敢推倒極權、不敢推倒共產主義，所以不敢說太多，可是，她期盼，看到這幅壁畫的觀眾可以超越心中的恐懼，給自己更大的想像和更大的勇氣面對未來。
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
連霸最大勁敵！美國「雙賽揚合體」組復仇者聯盟 日網驚呆了
體育中心／綜合報導上屆WBC（世界棒球經典賽）敗給日本「銀恨」的美國不讓了！在台灣時間今天（12/19）深夜宣布迎來美聯賽揚「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）、巨人王牌韋伯（Logan Webb）、教士「火球男」米勒（Mason Miller）、洋基明星守護神貝德納（David Bednar）加入，超豪華投手陣容震撼日網，讓日本網友直呼：「太誇張了...」FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 2
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 352
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 247
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 53
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 5
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 19
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 252
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 38
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 61
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 177
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 25
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38