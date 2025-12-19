「淋漓淋浪」沙漠創作巨幅反共壁畫 過程猶如歷險記

流亡海外的香港藝術家夫妻檔「淋漓淋浪」，在美國「自由雕塑公園」(Liberty Sculpture Park)完成一幅寬6.5公尺、長約2公尺的「反共」壁畫，當中結合香港、英國、美國以及中國六四事件的象徵物，還能看見台灣高雄市的吉祥物「高雄熊」。夫妻倆在沙漠中足足待了一個半月，「求生技巧」大躍進，苦盡甘來的過程超展開。

巨人倒下 像個小孩

海外人權組織「洛杉磯香港論壇」與美國「自由雕塑公園」創辦人陳維明，今年10月邀請流亡英國的香港藝術家夫妻檔「淋漓淋浪」到自由雕塑公園創作，兩人共同完成以中國國家主席習近平為主角、名為「倒下」的巨幅壁畫，畫作長1.98公尺、寬6.5公尺。

廣告 廣告

畫中的習近平看起來驚恐，嘴裡的「棒棒糖」掉出來，像個小孩子的樣子，左手握著六四坦克「大哥大」，右手拿著J-16戰機，卻被活在「小人國」的香港人擊倒，猶如聖經中的「大衛打敗哥利亞」。

妻子淋漓：『(原音)我們想表達的就是他看來好像一個巨人，其實他的內心好像一個小孩子，他帶那個武器跟坦克，好像一個玩具一樣，內心是很幼稚，所以他喊救命的時候，那個棒棒糖就掉下來了。』

丈夫淋浪：『(原音)我們就是想諷刺這個政權看起來好像很大、很厲害，其實一個成熟的人會尊重其他人的生命，可是我覺得這個政權，就是不把其他人的生命看作是一回事，我覺得是很幼稚的行為。』

壁畫細節豐富 驚喜「高雄熊」

整幅畫作藏有豐富的細節，左上角的兩朵白雲，狀似香港和美國的地圖，右上角的烏雲，則狀似中國的版圖；在綁住習近平的繩索上，出現兩隻小螞蟻，象徵港人「螞蟻雄兵」，團隊合作的韌性；壁畫左半邊，畫進美國「硫磺島戰役」經典照片的景象，但揮舞的是「光復香港 時代革命」的旗幟。

畫裡還可以看到美國的自由女神像、中國的民主女神像、英國倫敦大笨鐘、香港獅子山，以及台灣高雄市的吉祥物「高雄熊」，象徵港人與海外民主自由國家的連結。

兩人笑說，台灣黑熊的圖像很可愛，他們上網看了之後，特別喜歡這隻熊，所以就把它畫進去，但當時不曉得選中的是「高雄熊」。淋浪：『(原音)因為我們現在也住在英國，我覺得台灣是特別重要，(淋漓：我們學習的對象。)就是在中共暴力的最前線，所以我們一定要加上去。』

經歷求生技巧大全 愛上沙漠

這是夫妻倆歷來完成最大幅的作品，卻也是最難忘的畫作，因為美國「自由雕塑公園」位在加州的耶莫(Yermo)沙漠中，他們就在沙漠中待了44天，從10月4日到11月16日，都沒有離開公園。

他們原本想住在雕塑家陳維明在公園裡的辦公室，但環境太野生，除了常見蛇、老鼠、蜘蛛外，連專門抓老鼠的貓也在他們面前宣示地盤，會在淋浪躺在沙發上睡覺時，到他頭旁邊尿尿，於是要改到休旅車上睡，但車上的廁所沒有水電，不能使用，他們花了一週的時間，在沙漠中挖洞取水，又接電，才能在車上生活，深感求生技巧大躍進。

淋漓說，一開始不適應沙漠的天氣和環境，拉肚子很多天，還被紅火蟻咬到兩次而中毒，每天還要跟日光時間賽跑，再歷經橫跨攝氏8度到40度的氣溫，兩人視力也受到影響。

淋漓：『(原音)真的很多困難，但是後來我們慢慢解決很多困難，還有很專心在沙漠工作，所以我們慢慢就「愛上沙漠」，這是一個很特別的經驗，因為我們是從來沒有覺得「跟天那麼接近」。』

超越心中恐懼 港人重生

不過，淋漓也提到，可以歷時一個半月完成這幅壁畫，靠的是「團隊」，「洛杉磯香港論壇」的夥伴每週都會送東西過來給他們吃。淋漓：『(原音)他們每一個禮拜就送食物來給我們，所以我們覺得好像2019年我們香港運動一樣，他們每一個禮拜都送來驚喜，其實那些食物很多是他們做的，說實在，我們在沙漠吃的香港食物，比起我們在英國吃的更多。』

淋浪表示，很多人說「香港已經死了」，但他們希望可以在別的地方重生，連結更多和他們有共同價值、共同夢想的人，一直走下去。淋漓則說，因為生活在恐懼中，大家不敢推倒極權、不敢推倒共產主義，所以不敢說太多，可是，她期盼，看到這幅壁畫的觀眾可以超越心中的恐懼，給自己更大的想像和更大的勇氣面對未來。