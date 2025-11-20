淑芬、家豪快看！六福村連續6週末「菜市場名免費入場」 連同行3人都享優惠價

六福村主題遊樂園宣布，自11月22日起連續六個週末推出姓名優惠，只要名字與園方公布的「菜市場名」完全相同，且同字、同音、順序一致，便能在指定週末當天免費入園，等於現省門票1400元。同行最多三位親友也能享799元優惠票價。

此次活動共有12個名字入選，分別為家豪、雅婷、志偉、怡君、志強、淑芬、建宏、佳玲、冠宇、美惠、俊傑、欣怡。六福村依照週末日期分組，每兩天對應兩個名字：

11/22、11/23：家豪、雅婷

廣告 廣告

11/29、11/30：志偉、怡君

12/06、12/07：志強、淑芬

12/13、12/14：建宏、佳玲

12/20、12/21：冠宇、美惠

12/27、12/28：俊傑、欣怡

（圖片來源：臉書 六福村主題遊樂園）

園方表示，只要在對應週末符合姓名條件，就能直接享有免費入園資格。活動僅限本人適用，且需出示可證明身分的文件，包含身分證、健保卡或戶口名簿等，僅限具台灣身分者參加。

六福村此次主打「名字對了就免費」，除了當事人可零元入園外，陪同者票價也同步下殺。若家中剛好有入選名字的朋友或家人，不妨趁連假相揪到樂園遊玩，一次暢玩遊樂設施與動物園。

延伸閱讀

比雙11更划算！誠品舊書拍賣11/7登場 10萬件好物最低1折起、6本書500元超好入手

航海王25週年特展登台！日本原裝首度海外展出 限量3000組「公仔套票」搶購開跑