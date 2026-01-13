淑麗氣象／下週急凍！這天強冷氣團將南下 影響時段曝

從下週二（20日）開始，會有一波強烈冷氣團南下。（示意圖／東森新聞）





受輻射冷卻影響，中央氣象署表示，今（14）日各地早晚仍偏冷，日夜溫差大。不過，從下週二（20日）開始，會有一波強烈冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨。氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，這波冷空氣影響時間，預計將持續3至4天。

本週明顯回暖 日夜溫差大

中央氣象署表示，今日白天起大陸冷氣團減弱，明顯回暖，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大。14日至16日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。週末（17日、18日）基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區維持多雲到晴。

下週二起強冷氣團南下

從下週一（19日）開始，東北季風逐漸增強，下週二將有一波大陸冷氣團南下，中部以北及東北部地區天氣將逐漸轉冷，其他地區早晚偏冷；降雨方面，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗引述中央氣象署資料指出，冷氣團已明顯減弱，高壓迴流帶來偏東風，各地氣溫逐步回升。不過清晨低溫仍相當明顯，新竹關西今晨僅5.2度，苗栗後龍約 8.0 度。台北因風勢較大，輻射冷卻效應不明顯，低溫約16度。王淑麗提醒，日夜溫差明顯，民眾外出仍須注意保暖。

此外，菲律賓東方海面已有熱帶性低氣壓生成，最快明天增強為今年第1號颱風，但直接影響台灣的機率偏低，僅可能在週末略為增加東側水氣。

氣象專家示警：預計影響3至4天

氣象專家林得恩提醒，把握本週短暫回暖的好天氣，下週天氣型態將再度出現轉變。根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下週二起，新一波強冷空氣將南下，強度不容小覷，介於大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團之間，也有升級至寒流的潛力，影響時間估計將持續3至4天左右。

林得恩進一步指出，這波冷空氣屬於「先濕冷、後轉乾冷」型態，初期迎風面的桃園以北及宜蘭地區，將出現局部短暫降雨，花東地區及恆春半島也有零星短暫雨，其餘地區則以多雲到晴為主；隨著冷空氣逐漸增強，後期天氣轉乾，低溫感受將更加明顯，民眾需提早做好保暖準備。

