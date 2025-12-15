淑麗氣象／乍暖還寒又下雨！2波東北季風接力 全台防雨彈

明天起再次變天。 （圖／東森新聞）





受輻射冷卻效應影響，今晨（16日）局部地區持續有10度以下低溫，其中新竹縣關西最低，僅9.1度，新北新店亦只有10.8度。《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，今天各地白天雖然有感回暖，但後續又有兩波東北季風接力報到，且「這2天」降雨機率最高。

今天西半部日夜溫差大，中部以北及宜蘭低溫14至16度，南部及花蓮、台東約17度到18度；中部以北及東半部高溫24至26度，南部約27度，南部溫差達到8到11度。另今天各地僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。

王淑麗提醒，這波回暖只出現在今天，明天開始又有兩波東北季風，第一波明天報到，明後天水氣增加，北部及東部有短暫雨；第二波出現在下週日（21日），且東北季風在周五到周末（19日到20日）減弱期間，全台都有降雨機會，其中以南部及花蓮、台東雨勢最為明顯。不過未來兩波東北季風應不如這波冷氣團強勁，各地降溫幅度有限。

另外，氣象署針對蘭嶼、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、澎湖及連江局部地區，發布陸上強風特報，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

