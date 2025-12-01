淑麗氣象／今晚變天！明晨低溫恐降至14度 3地區防大雨

中央氣象署表示，受東北季風逐漸增強，從今（2）日晚間開始即將變天。（示意圖／東森新聞）





跟好天氣說掰掰！中央氣象署表示，受東北季風逐漸增強，從今（2）日晚間開始即將變天，今日晚間至明（3）日水氣增多，3地區有局部較大雨勢機率。《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，由於溫差非常大，記得外出準備外套，以備不時之需。

中央氣象署指出，各地早晚稍涼，中南部地區日夜溫差大，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。但從明日開始，受東北季風增強影響，北部、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚有涼意；基隆北海岸、大台北及東北部地區有雨，且有局部大雨，桃園、新竹、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，苗栗及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

從溫度部分來看，王淑麗表示，北部地區今日高溫為22到25度，跟昨日相比差不多在1度左右；中部白天高溫為26到30度；南部27到30度；東半部25到27度；離島地區19度到23度左右。不過到了3日、4日，溫度恐下滑至20度以下，其中清晨的低溫，中部、宜蘭、北部地區可能會掉到14到16度；南部、東部甚至只有16到18度，由於溫差極大，提醒大家多加留意。

氣象粉專「林老師氣象站」指出，入冬冬第1波冷空氣將來襲，而這波冷空氣預計明日白天就會到達臺灣，明日晚間至後天（4日）清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢。其中北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其它地區則為多雲到晴。此外，接下來要等到週六（6日）白天，臺灣各地氣溫才會逐漸回升。

