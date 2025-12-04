淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度

今日天氣轉乾冷，僅東北部降雨。（圖／東森新聞）





受東北季風影響，全台今（5日）天氣轉為「乾冷」，今日清晨出現最低溫僅11.5度，《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，除了東部地區出現零星降雨外，其餘地區天氣較好。

王淑麗表示，今日仍受東北季風影響，加上「輻射冷卻」加成，全台清晨氣溫偏低，新竹關西出現最低溫11.5度，今日北部氣溫約20到22度，中南部23到26度，東部地區18到23度，不過山區氣溫較低，福壽山等山區僅有2至3度低溫。

王淑麗指出，今日全台水氣減少，桃園以北天氣以多雲為主，僅基隆北海岸，台北山區、宜蘭地區會出現明顯降雨，其餘地區天氣晴朗。

王淑麗表示周末東北季風減弱，全台溫度明顯回升，除了早晚氣溫偏低之外，北部氣溫約24到26度，中南部27到28度，東部25度左右，東部地區將會有陣雨，其餘地區天氣晴到多雲。

