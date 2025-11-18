淑麗氣象／今晨探12度！北部持續濕冷天氣 回暖時間曝光

今日東北季風最強。（示意圖／東森新聞）





今（15日）冷空氣最強烈，北部地區甚至出現最低12.4度低溫，《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，這波東北季風將會影響到周五，周末氣溫將會明顯回升，水氣也減少，直到下周一才會有新的一波東北季風。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，昨日中午起溫度逐漸降低，今日上午更是出現今年入秋後最低溫，中南部地區清晨則是出現16度低溫，不過因輻射冷卻條件佳，明日清晨中南部地區將迎來明顯低溫，預估出現15至16度低溫。

王淑麗表示，今日桃園以北、宜蘭地區將有短暫陣雨，氣溫不超過20度，中南部地區不會降雨，中部地區最高溫22度、南部地區最高溫26度、東部地區最高溫21度。

王淑麗表示，下周一將會迎來另一波東北季風，北部與東部地區將會出現降雨，中南部地區則維持晴朗天氣，不過下周一的東北季風強度不如現在的強度。王淑麗提醒，如今清晨時天氣較冷，起床前可以在床上適當進行伸展，不要直接下床走動。

