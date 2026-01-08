淑麗氣象／今晨最低溫5.4度！首波寒流達標 北台灣明晚再急凍

今日清晨台北市北投出現5.9度極低溫。（示意圖／Pixabay）





氣象署今日（9日）發布低溫特報，受輻射冷卻影響，本島清晨最低溫於4時42分出現在新竹縣關西，僅5.4度。雖然強烈大陸冷氣團已稍微減弱，但清晨各地氣溫仍明顯偏低。

氣象署針對台北市、新北市、新竹縣及宜蘭縣等4縣市發布「非常寒冷」的橙色燈號，另有13縣市屬於「寒冷」黃色燈號。

台北市低溫達寒流標準 合歡山現零星降雪

氣象署指出，今日清晨台北市北投出現5.9度極低溫，大安森林公園也僅6.2度。台北市氣溫雖已達到寒流標準，但在強度定義上仍屬強烈大陸冷氣團。

受低溫影響，合歡山等高山地區已出現零星降雪。由於高山氣溫偏低，路面易結冰並有霧淞或結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北2500公尺以上高山仍有降雪或下冰霰的可能。

橙黃燈號範圍涵蓋全台 今晚明晨再探10度以下

在低溫區域劃分方面，橙色燈號（非常寒冷）區域包括台北市、新北市及新竹縣，有6度以下低溫機率；宜蘭縣則有持續10度左右或以下氣溫的機率。

黃色燈號（寒冷）區域則涵蓋基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣及金門縣，皆有10度以下低溫發生的可能。

周六晚另一波冷氣團南下 留意日夜溫差與室內用電安全

預計周六（10日）晚間起將有另一波大陸冷氣團南下，影響至周一（12日）清晨，屆時北部及宜蘭天氣將再度轉冷。

未來一周全台大多為晴到多雲，僅迎風面偶有零星雨，需特別留意日夜溫差。氣象署呼籲民眾使用瓦斯熱水器及電暖器時，應保持室內通風並注意用電安全，同時加強保暖以預防呼吸道及心血管疾病，並持續關懷老人、遊民及弱勢族群的避寒需求。

