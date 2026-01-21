淑麗氣象／今晨最低溫8.3度！強烈冷氣團襲台 回溫時間曝光

受強烈大陸冷氣團影響，今（22）日清晨最低溫出現在雲林荷包，僅有8.3度。（示意圖／東森新聞）





冷吱吱！中央氣象署表示，受強烈大陸冷氣團影響，今（22）日清晨最低溫出現在雲林荷苞，僅有8.3度。中部以北、東北部及東部天氣寒冷，到了週末才會回溫。氣象專家林得恩指出，今晚至明晨天氣還是一樣寒冷，提醒民眾外出務必做好保暖措施。

冷氣團發威 全台低溫明顯

中央氣象署表示，今、明（23）兩日受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼。若低溫搭配充足水氣影響，全臺3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上山區，有零星降雪機率。

今日基隆北海岸、大臺北山區有雨，有局部大雨發生的機率。桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。明日氣溫稍回升，基隆北海岸、大臺北、東北部及東部地區有局部短暫雨；東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。

週六（24日）起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，但受輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。25日、26日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

下週東北季風增強 北部、東北部轉涼

但到了下週二（27日），東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。28日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗引述氣象署資料指出，今晨北部多處低溫落在11至12度，沿海及空曠地區更低，雲林荷苞測得約8.3度，富貴角測得約8.7度，淡水約9.9度；中部地區約11至13度，南部清晨也偏冷，花東約16至18度。

氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」表示，強烈大陸冷氣團持續影響，全臺冷意明顯，其中苗栗以北、基隆及花蓮以北地區整天偏冷，其餘地區早晚同樣寒冷。低溫方面，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區最低溫約攝氏10至12度，臺中以南、臺東及澎湖約攝氏11至13度，金門及馬祖更下探至攝氏5至7度；沿海、空曠及近山區溫度恐會再低，提醒民眾注意防範。

林得恩指出，今晚至明晨寒冷情況仍將持續，氣溫回升有限，提醒民眾外出務必做好保暖措施，尤其長者及心血管疾病患者更要留意溫度變化，避免因劇烈降溫影響健康。

