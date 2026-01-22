淑麗氣象／今晨最低7.7度！白天起氣溫回升 下周再變天

今白天氣溫緩步回升。（示意圖／Pixabay）





強烈大陸冷氣團發威，加上中南部輻射冷卻影響，今（23）日清晨本島平地最低溫出現在台南市楠西區，僅攝氏7.7度。中央氣象署於清晨4時54分針對全台15縣市發布低溫特報，預計影響至今日上午11時。

氣象署將低溫特報區分為橙色與黃色燈號。橙色燈號（非常寒冷）區域包括新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣，有機率出現持續10度左右或以下氣溫，連江縣則有機率出現持續6度左右或以下氣溫。

黃色燈號（寒冷）區域則涵蓋台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市及高雄市，皆有10度以下氣溫發生機率。

白天氣溫緩步回升

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，今日清晨各地天氣寒冷，中部以北及宜蘭低溫約11至13度，其他地區14至16度。白天起冷氣團逐漸減弱，北部及東半部高溫回升至約17至20度，中南部約20至22度。

降雨方面，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區上午有零星雨，其餘地區多雲到晴。

下周二天氣再變

氣象預報顯示，周六（24日）至周一（26日）受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷。周二（27日）起東北季風增強，北部及東北部氣溫再度下降。

周三（28日）受鋒面通過及華南雲系東移影響，雨區將擴大，北部、東北部、中部及東南部均有機率出現零星或局部短暫雨。周五（30日）起至下周末，東北季風將再度增強，低溫影響持續。

針對持續性低溫，氣象署提醒民眾務必加強保暖，尤其需預防呼吸道及心血管疾病，確保兒童頭頸手腳溫暖。使用瓦斯熱水器及電暖器具時，應注意室內通風及用電安全。農作物及水產養殖業亦應做好防範措施，減少低溫造成的損失。

