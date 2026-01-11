淑麗氣象／今終於回溫！北部重回20度 仍有低溫特報

今（12）日清晨最低溫出現在新竹關西的7.4度，不過白天後冷氣團的影響減弱，將逐漸回溫。（示意圖／pexels）





今（12）日清晨最低溫出現在新竹關西的7.4度，不過白天後冷氣團的影響減弱，將逐漸回溫，尤其是北部高溫可達20度，中南部則是差異不大，高溫約20至24度；此外，今日擴散環境不佳，空氣品質中、南部亮起橘燈，北部及東部也有黃燈，較為敏感體質的民眾出門記得戴上口罩。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗引述氣象資料指出，今日清晨最低溫出現在新竹關西7.4度，人工測站則是苗栗後龍的9.8度，可以看到苗栗的輻射冷卻效應非常明顯。今日受到中高層水氣影響，澎湖會有一些水氣，東半部偶爾有零星降雨，3千公尺以上的高山也有零星下雪機會，想要追雪的民眾要注意安全。

廣告 廣告

王淑麗表示，今日白天之後環境場將轉為偏東風，溫度方面尤其是北台灣會稍微回溫，中南部則是差異不大。北部高溫預測會來到20度，而北部自元旦起已經有160小時沒超過20度了，中南部高溫則是落在20至24度。總結今日晨、夜較冷，記得添加衣物保暖，中午回溫要注意溫差，空起品質不好也需要留意。

中央氣象署低溫特報

黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

更多東森新聞報導

淑麗氣象／今晨最低溫5.4度！首波寒流達標 北台灣明晚再急凍

淑麗氣象／今晨最低溫6.7度！週六另波冷氣團接力 回溫時間曝光

淑麗氣象／17縣市低溫特報！連凍3天成今冬最大挑戰

