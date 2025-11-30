淑麗氣象／今起變天！北部下探13度 全台急凍時間表出爐

受東北季風影響，北部將有感降溫。（圖／東森新聞）





今起變天！全台上半天偏暖舒適，僅桃園以北及宜蘭、花東、中南部山區有零星短暫雨，不過晚間至明（2日）清晨0起，各地有感偏涼。《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，未來幾天各地氣溫持續下探，甚至不排除出現12度低溫。

王淑麗指出，今天最低溫出現在花蓮鳳林鄉，僅15.9度，各地沿海風亦偏大，南台灣則要注意空氣品質不佳。而受東北季風明顯增強影響，今晚至明日北部與宜蘭氣溫快速下滑、雨勢明顯增多，明天白天低溫僅16到21度；中部16至23度、南部18到26度、花蓮19至21度，台東20到23度；離島以馬祖最低，可能下探僅剩13度。

周四、周五（4日、5日）基隆北海岸、大台北山區、東半部與恆春持續有局部短暫雨，北部及宜花再度有感降溫，約在16至22度，各地早晚也偏冷，中南部15到26度、台東19至24度，馬祖則再下探到12度。王淑麗提醒，這波東北季風在周四清晨達到強度高峰，全台僅15到17度，空曠地區甚至可能跌掉13度。

東北季風在周末、下週日（6日、7日）減弱後，各地氣溫回升到22到25度，中南部及台東可能達到26度，但要注意早晚偏冷，基隆北海岸、東半部及恆春半島仍有短暫雨。

