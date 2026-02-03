淑麗氣象／今高溫飆30度！週末強烈冷氣團來襲 恐狂掉至7度

把握好天氣，週末又要變天了。（圖／pexels）





今（4）日各地迎接好天氣，全台高溫都有22度以上，中南部甚至有可能飆至30度，不過週末又要變天，下週日至週一（2/8至2/9）清晨最冷，沿海空曠地區恐怕只有7至8度，中部以北也下探9度，提醒民眾多加留意。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗引述氣象資料表示，今日北部高溫24至26度、中南部28至30度、東部22度，好好把握這樣的好天氣，因為週末強烈冷氣團又要來了。

王淑麗指出，週五（2/6）中北部、東部陰雨濕冷，週六（2/7）越晚越冷，到了下週日至週一清晨是最冷的時候，中部以北下探9度、南部11度、東部12度，沿海空曠地區則是只有7至8度，高溫部分，北台灣更是只有13度。至於是否會達到寒流等級？王淑麗表示，有可能會出現因輻射冷卻效應，出現極端低溫，但仍待觀察，這波冷空氣到下週一白天就會減弱。

另根據中央氣象署預報，目前有一熱帶性低氣壓TD02，位於菲律賓東南方海面，未來朝西往菲律賓南部移動，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣無直接影響。

