淑麗氣象／元旦急凍！強冷氣團將南下 曙光機會一次看

中央氣象署表示，受東北季風影響，今（31）日北部及東北部天氣稍涼，中南部日夜溫差大。（示意圖／翻攝自pexels）





2026年要來了！中央氣象署表示，受東北季風影響，今（31）日北部及東北部天氣稍涼，中南部日夜溫差大，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。接著到明年元旦（1月1日），會有一波強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區也有感降溫。至於是否有機會看見元旦曙光，氣象專家林得恩也點名關鍵就在元旦當天的天氣條件。

跨年到元旦天氣一次看

東北季風持續影響台灣，中央氣象署表示，2025年最後一天在季風相伴下迎接跨年，北部、東半部雲量偏多，天氣濕涼，中南部則相對穩定，但日夜溫差明顯。今日的東北季風挾帶水氣，桃園以北及臺灣東北部地區有局部短暫雨，竹苗、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

廣告 廣告

中央氣象署指出，首波強冷氣團將於元旦下半天南下，中北部氣溫快速下滑，週五（1月2日）至週六（1月3日）最為寒冷，4日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大；2日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，1月3日、4日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

從跨年夜至元旦期間，《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，北部與東半部雲厚、短暫降雨，夜晚濕涼，外出跨年建議攜帶雨具與保暖外套；花東與恆春半島雲多偶雨，迎接曙光需碰運氣。相較之下，中南部天氣最為穩定，僅山區有零星降雨，但夜晚偏涼，仍需注意保暖。

有機會看到元旦曙光嗎？專家點名這地區機會最大

迎接2026年的第一道曙光，對不少民眾來說象徵嶄新一年正式展開，但能否如願目睹，關鍵仍在元旦當天的天氣條件。氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」發文表示，根據今晨歐洲 ECMWF 及美國 GFS 數值模式模擬，元旦清晨東北季風明顯增強，北部與東北部氣溫轉涼，同時水氣增加，天氣型態偏不穩定。

此外，新竹以北、花蓮以北以及恆春半島一帶，皆有局部短暫雨機率，加上東部外海雲量偏多、雲層容易堆積，將大幅壓縮曙光露臉的空間，看到元旦曙光的機會應該是全台最小的。相較之下，中南部多為多雲到晴天氣，只要雲層出現破口，仍有機會短暫迎接2026年的第一道曙光。

更多東森新聞報導

施工延後開園 太平山元旦一日遊 無緣迎山上曙光

核三重啟露曙光！台電估最快2029年中可再發電

一週天氣曝光「低溫探10度」 鄭明典曝1圖示警

