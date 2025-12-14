淑麗氣象／入冬最低溫！今晨7.1℃ 下波最冷時間曝

今天最低溫出現在新竹關西，僅7.1度。（示意圖／東森新聞）





真的冷爆！全台今晨（15日）受大陸冷氣團影響，中部以北溫度直降，最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅7.1度；中部以北低溫普遍11到13度。《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，今天各地陽光露臉後溫度雖有回升，但後天起又有一波東北季風來襲。

王淑麗表示，各地從昨日下午至傍晚開始，明顯感受到寒意漸濃，今晨3點20分台北測站測得14.8度低溫，若以低於17度為基準，台北市有超過30小時氣溫低於17度。新竹關西受冷空氣及夜間輻射冷卻效應影響，出現全台最低溫7.3度；淡水亦測得11.2 度、苗栗為11.8 度，寒冷感受相當明顯。

廣告 廣告

王淑麗指出，今天北台灣輻射冷卻效應顯著，宜蘭、基隆約14到16度，台北、桃園、新竹約15度，苗栗約13度，高溫21到23度，中南部低溫11到15度，白天高溫可達27到28度，溫差相當顯著。花東約 17 度。離島金門、馬祖僅 11 度，澎湖約 18 度。另今天僅迎風面有不明顯的零星短暫雨 ，沿海地區可能有7到9級強陣風。

今日白天起溫度逐漸回升，北部明天高溫25到26度；中南部27至28度，但清晨僅11到15度，日夜溫差仍大。周三、周四東北季風再增強，氣溫再小幅下降1到2度，迎風面有降雨，北台灣高溫約24度，中南部影響不大，清晨低溫普遍落在14到18度。

周五、周末東北季風減弱，但南方水氣北上，南部與東半部降雨機率提高，雨量仍待觀察。整體天氣型態為白天溫暖、早晚偏涼，直到週日，可能再有新一波東北季風影響。





更多東森新聞報導

東森深度周報／萬物齊漲！便當破百成常態 連自煮都難省錢

恐「慢性凍害」！ 回家開暖氣太強 恐引發乾咳或氣喘

妹子抱怨台灣女生「超可憐」無奈嘆：直男一個比一個醜

