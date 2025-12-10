淑麗氣象／入冬最強冷氣團將報到！這幾天恐下探11度

有一波大陸冷氣團將南下，全台有感降溫、變冷。（示意圖／東森新聞）





要變天了！中央氣象署表示，今（11）日各地早晚稍涼，全台各地幾乎為多雲到晴。不過，從天晚間開始，將有一波大陸冷氣團南下，全台有感降溫、變冷，其中以中部以北及東半部影響最明顯。《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒民眾，在出門時一定要記得加件外套，避免著涼。

中央氣象署表示，今日各地早晚稍涼，中南部日夜溫差大，從下午起，東北季風稍增強，北部、東北部及東部地區可能有局部短暫雨。到了12日、13日，受東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。

廣告 廣告

但從13日開始，將有一波大陸冷氣團南下，而這波冷氣團將持續至16日為止，才有可能回溫。這波冷氣團影響最為明顯的是北部及東北部地區，不僅有感降溫，而桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區都有局部較大雨勢。

針對氣溫變化部分，王淑麗表示，今日北部地區的高溫為22到24度左右。中部地區有25到27度。南部還有26到29度的高溫，東半部25到26度，離島地區是在20到23度之間。不過，在週日左右，整個大台北地區，以及宜蘭、花蓮，低溫恐下探12到14度，高溫也只有16到17度。提醒民眾一定要事先準備防寒衣物。

由於大陸冷空氣勢力持續南侵，氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」表示，預估在週日（14日）晚間至週一（15日）清晨期間，降溫最為顯著。中部以北地區最低溫預測約落在攝氏11至13度之間，南部及東部地區最低溫也只剩攝氏13至14度；沿海空曠地區及河谷地形區域最低溫則可能再下降個攝氏1至2度左右。林得恩表示，在週一之後，環境水氣明顯減少，低溫明顯下修，臺灣各地夜間與清晨體感溫度恐會格外寒冷。

更多東森新聞報導

淑麗氣象／氣溫三溫暖！首波冷氣團將報到 降溫時間曝

淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度

淑麗氣象／越晚越冷！北部晚間剩14度 山區有望降雪

