淑麗氣象／入秋最強冷空氣！越晚越冷「雨最大」地區曝

今（17）日東北季風明顯增強，為入秋以來最強一波冷空氣。（示意圖／Pixabay）





今（17）日東北季風明顯增強，為入秋以來最強一波冷空氣，北台灣氣溫自今天開始明顯下滑，越晚越溼冷。迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部、大台北山區降雨時間長，並有局部大雨發生機率，桃園以北其他地區也會出現短暫雨。

氣象署清晨已發布「陸上強風特報」，受增強東北風影響，今晨至周二晚間，台中、彰化、雲林及澎湖局部地區有機會出現平均風9級以上、陣風11級以上。

基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、嘉義、台南、屏東、宜蘭、台東（含蘭嶼、綠島）、金門、連江等地，亦可能出現平均風6級以上或陣風8級以上。

氣象署指出，北台灣今早溫度約落在21至24度，傍晚起將降至19、20度；中南部及花東地區早晚低溫約20至22度，白天則相對舒適，高溫仍有26至30度。

在雨勢方面，東北風夾帶水氣，迎風面的基隆北海岸、東北部及大台北山區越晚雨勢越明顯，並有局部大雨的可能。桃園以北為短暫雨，竹苗與花蓮為局部短暫雨；台東、恆春半島及中南部山區則以零星降雨為主。

展望後續天氣，氣象署表示，周二、周三仍受東北季風影響，北部及東北部維持陰雨，局部地區可能出現大雨；中部以北與宜蘭低溫約16至18度，南部及花東則約18至21度。北部與宜蘭白天高溫僅18至21度，中部及花東22至26度，南部27至29度。

周四、周五東北季風影響持續，周末（周六、周日）東北季風減弱，各地氣溫會逐漸回升，但早晚仍偏涼。基隆北海岸、東半部及大台北山區維持局部短暫雨的天氣型態。

