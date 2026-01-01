淑麗氣象／全台冷吱吱！最凍時間點曝 下週還有冷空氣報到

中央氣象署表示，受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。（圖／東森新聞）





全台冷吱吱！中央氣象署表示，受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，從今（2）日晚間至明（3）日清晨氣溫最低，今日清晨中北部氣溫普遍落在10至11度，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，氣象專家林得恩也示警，下週一（5日）將有另一波強冷空氣將接力南下，提醒民眾需注意保暖。

強烈冷氣團發威 今晚至明日清晨最冷

中央氣象署指出，今、明2日全台有感降溫、天氣寒冷，其中中部、北部、宜蘭普遍為10至11度、南部、花東與澎湖為12至14度，金門、馬祖為8至9度，今晚至明日清晨最冷。到了週日（4日），強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，但苗栗以南日夜溫差大，不過，全台各地為為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

降雨區域曝光 週末天氣轉穩定

針對雨勢部分，中央氣象署表示，今日桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。不過，到了週末（3日、4日），全台各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，週六起水氣減少，全台各地轉為乾冷型態，白天陽光露臉機會增加，但輻射冷卻效應明顯，清晨低溫仍只有10至14度，中南部日夜溫差擴大。氣象單位提醒，未來一週冷空氣一波波接力，提醒長者與幼童需加強保暖，別讓低溫影響身體健康。

高山防雪防結冰 下週冷空氣再接力

受低溫搭配水氣影響，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」指出，北部及宜蘭1500至2000公尺以上高山，以及中部、花蓮約3000公尺高山皆有零星降雪或路面結冰的可能性，高山道路恐出現濕滑情況，行經山區應特別留意安全。這波寒流預計持續至1月4日白天才會稍微減弱，不過林得恩也示警，在下週一（5日）將有另一波強冷空氣將接力南下，提醒民眾需注意保暖。

