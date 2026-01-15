淑麗氣象／冷氣團下週報到！最冷時間曝光 低溫下探10度

今日（16日）迎風面雨區擴大。（示意圖／Pixabay）





今日（16日）迎風面雨區擴大，水氣主要集中在基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島，偶有局部降雨，西半部其餘地區則維持多雲到晴。

今日清晨各地低溫約14至18度，白天高溫中部以北約24至26度，南部可達28度，感受溫暖舒適，但仍需留意日夜溫差。

週末迎風面雨區再擴大

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗指出，週六（17日）至週日（18日）水氣持續增加，除基隆北海岸與東半部外，桃園以北也有零星降雨機率，中南部維持多雲到晴。

廣告 廣告

週一（19日）東北季風率先增強，週二（20日）起強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團接續南下，中部以北及宜蘭天氣將明顯轉冷，其他地區早晚亦偏冷。

週三至週四最冷 本島低溫下探10度以下

週一至週四受冷氣團影響，迎風面桃園以北、東半部及恆春降雨持續，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨較為頻繁，尤其週二有局部較大雨勢。

本輪冷空氣最冷時刻預計為週三（21日）至週四（22日），週四清晨本島局部地區有10度以下低溫機率。屆時中部以北及宜蘭約11至13度，南部與花東約13至15度，金門及馬祖則僅有8度與6度。

首颱「洛鞍」不侵台但引水氣

今年第1號颱風「洛鞍」已於15日生成，目前位於菲律賓東南方海面。氣象署評估其路徑將轉北偏東移動，距離台灣遙遠，無直接侵台影響。然而，颱風在移動過程中會為台灣周邊帶來水氣，進而延長下週迎風面濕冷的時間，並使降雨狀況更加明顯。

更多東森新聞報導

1月下旬好運報到！4生肖財運升溫 事業突圍

才從中國回來！台中11歲女童買包子 大叫一聲突離世

小鳥吃吐司爆倒閉、欠薪 負責人林致兵發聲明致歉

