淑麗氣象／冷氣團又要來了！專家示警「恐達寒流門檻」

冷氣團又要來了！中央氣象署指出，受強烈大陸冷氣團南下影響，全台氣溫逐漸下降，位於迎風面的臺灣東北部、東部及桃園以北地區今（5）日有局部短暫雨，週三（7日）、週四（8日）是最寒冷的時段。氣象專家林得恩也指出，有3個時間點，有望挑戰2026年首波寒流。

中央氣象署表示，今、明（6）兩日全台氣溫逐步下滑。今日桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、東南部及恆春半島也可能出現零星降雨，其餘地區多為多雲到晴；到了明日，降雨範圍集中在東半部及恆春半島，桃園以北轉為局部短暫雨後多雲，其餘地區天氣相對穩定。

冷氣團＋輻射冷卻發威 週三、週四最寒冷

受冷氣團搭配輻射冷卻影響，週三、週四中部以北、東北部及東部是感受到最寒冷的時段，其餘地區早晚偏冷，中南部日夜溫差擴大。週五（9日）、週六（10日）冷氣團雖略為減弱，白天氣溫稍有回升，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差依舊明顯。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗指出，今日午後起北部與東部雲量增加，桃園以北及宜蘭有短暫雨，竹苗及花東地區也可能出現零星降雨；中南部白天仍有陽光露臉，但日夜溫差明顯，建議採「洋蔥式穿搭」，以因應早晚寒冷、白天回溫的天氣型態。

專家示警3時間點 有望挑戰2026年首波寒流

氣溫再度急凍，平地最低溫恐下探攝氏5度。氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」指出，今日下半天起，會有另一波強烈大陸冷氣團接力南下，全台氣溫明顯再度下滑。這波冷空氣前期偏濕冷，白天桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨。此外，隨著水氣逐漸減少，明日起將轉為乾冷型態，需特別留意夜間及清晨輻射冷卻帶來的顯著低溫現象。

林得恩分析，冷空氣強度至少達強烈大陸冷氣團等級，在輻射冷卻加持下，不排除挑戰2026年首波寒流。依美國AIGFS最新模式模擬，1月7日、9日及10日清晨皆有機會達標。此外，偏冷型態預估將持續至1月中旬，最冷時段落在1月6日晚間至10日清晨，且1月12日至14日可能還有新一波冷空氣接續影響。

山區方面，今下半天至明日，北部及宜蘭約2000至2500公尺、中部及花蓮約3000至3500公尺高山，仍有零星降雪、固態降水或路面結冰的機率，提醒民眾多加留意安全。

