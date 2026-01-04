淑麗氣象／冷氣團又要來了！專家示警「恐達寒流門檻」
冷氣團又要來了！中央氣象署指出，受強烈大陸冷氣團南下影響，全台氣溫逐漸下降，位於迎風面的臺灣東北部、東部及桃園以北地區今（5）日有局部短暫雨，週三（7日）、週四（8日）是最寒冷的時段。氣象專家林得恩也指出，有3個時間點，有望挑戰2026年首波寒流。
中央氣象署表示，今、明（6）兩日全台氣溫逐步下滑。今日桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、東南部及恆春半島也可能出現零星降雨，其餘地區多為多雲到晴；到了明日，降雨範圍集中在東半部及恆春半島，桃園以北轉為局部短暫雨後多雲，其餘地區天氣相對穩定。
冷氣團＋輻射冷卻發威 週三、週四最寒冷
受冷氣團搭配輻射冷卻影響，週三、週四中部以北、東北部及東部是感受到最寒冷的時段，其餘地區早晚偏冷，中南部日夜溫差擴大。週五（9日）、週六（10日）冷氣團雖略為減弱，白天氣溫稍有回升，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差依舊明顯。
《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗指出，今日午後起北部與東部雲量增加，桃園以北及宜蘭有短暫雨，竹苗及花東地區也可能出現零星降雨；中南部白天仍有陽光露臉，但日夜溫差明顯，建議採「洋蔥式穿搭」，以因應早晚寒冷、白天回溫的天氣型態。
專家示警3時間點 有望挑戰2026年首波寒流
氣溫再度急凍，平地最低溫恐下探攝氏5度。氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」指出，今日下半天起，會有另一波強烈大陸冷氣團接力南下，全台氣溫明顯再度下滑。這波冷空氣前期偏濕冷，白天桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨。此外，隨著水氣逐漸減少，明日起將轉為乾冷型態，需特別留意夜間及清晨輻射冷卻帶來的顯著低溫現象。
林得恩分析，冷空氣強度至少達強烈大陸冷氣團等級，在輻射冷卻加持下，不排除挑戰2026年首波寒流。依美國AIGFS最新模式模擬，1月7日、9日及10日清晨皆有機會達標。此外，偏冷型態預估將持續至1月中旬，最冷時段落在1月6日晚間至10日清晨，且1月12日至14日可能還有新一波冷空氣接續影響。
山區方面，今下半天至明日，北部及宜蘭約2000至2500公尺、中部及花蓮約3000至3500公尺高山，仍有零星降雪、固態降水或路面結冰的機率，提醒民眾多加留意安全。
更多東森新聞報導
地球發燒中 氣象署：全球氣溫連續偏高、史上第2熱
淑麗氣象／東北季風「跨年夜」陪倒數 元旦夜冷氣團接棒
淑麗氣象／挑戰冷氣團！周四全台轉雨降溫 低溫下探12度
其他人也在看
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 9
首波寒流要來了！「跌破5度」連凍4天 明起轉濕冷
又要轉濕冷！氣象專家表示，今（4）日白天明顯回溫，不過明日另一強烈大陸冷氣團南下，桃園以北、東部及恆春地區轉濕冷，週二（6日）晚間轉乾。而週三至週六（7日至10日）受到輻射冷卻影響，逐日清晨可能將至5度以下，成為入冬首波寒流，提醒年長者及心血管疾病患者，要注意日夜溫差變化劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
回溫一天再更冷！「最低8度」連凍5天 輻射冷卻發威全台進冰箱
暖完秒轉冷！中央氣象署預報，明（4）日冷氣團影響減弱，白天高溫回升，下週一（5日）馬上又一波強烈冷氣團來襲，有機率比這波更冷、挑戰寒流，因為清晨輻射冷卻較強，空曠地區如新北、南投、金門等，局部低溫恐來到8至9度，其他地區早晚亦冷，中南部可能也有13度左右低溫；不過目前預報暫為強烈大陸冷氣團，實際降溫幅度仍有待觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
凍番薯了！氣象署低溫特報 9縣市今晚至明晨冷爆跌破10度
中央氣象署今（3）日下午發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今晚至明（4）日上午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及金門縣等9個縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警報。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣
強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 1
挑戰寒流等級！吳德榮揭「最冷時間點」：平地恐跌破5度
冷爆！氣象專家吳德榮指出，周二（6日）強烈大陸冷氣團南下，由於環境逐漸偏乾且伴隨強烈輻射冷卻效應，在周三至周六平地最低溫恐跌破5度大關。民眾需特別留意，這波冷空氣極有機會達到「寒流」標準，成為入冬後最強勁的低溫考驗。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
東北地區晚間20：58發生有感地震
地牛翻身！今（3）日20：58在東北區域發生有感地震，這起地震的規模和震度，稍後氣象署將有詳細的地震報告。責任編輯／蔡尚晉更多台視新聞網報導墨西哥6.5強震釀2死...民宅、道路多處崩塌 餘震逾500台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
明冷空氣襲「挑戰寒流」！急凍5天低溫探7度 專家示警：3大地區恐更冷
今（4）日強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，白天氣溫回升，應留意西半部及東北部日夜溫差大。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計明日午後再度南下，強度挑戰「寒流」，且輻射冷卻效應會相當明顯，各地夜晚至清晨將出現7至10度的極端低溫，早出晚歸要注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 35 分鐘前 ・ 發起對話
強冷空氣一波波！專家示警「下週恐有寒流」連凍3天
今（3）日清晨真的非常寒冷，高雄最低溫僅8.8度，新竹以南地區低溫均在在12度以下，可以說是典型的輻射冷卻效應發威。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預計下週二（6日）晚間起另一波強冷空氣南下，氣象署已將其強度升格為強烈大陸冷氣團，亦不排除有增強為寒流之趨勢，預計影響至週四（8日）清晨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
先回溫再急凍！又一波冷氣團接棒 1/5體感低溫恐探5度
受到強烈大陸冷氣團及乾冷空氣影響，全台近日氣溫明顯下降，清晨寒意十足。氣象專家提醒，雖然週末天氣轉趨穩定、白天略有回溫，但夜晚與清晨仍須嚴防低溫；下週一開始，另一波強烈大陸冷氣團接力南下，恐帶來今年入冬以來最冷時段，部分地區體感溫度可能下探至5度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
3：52地牛翻身！規模4.4「極淺層地震」 最大震度宜蘭4級、新北3級
今天（4日）凌晨3點52分發生有感地震，根據中央氣象署地震報告指出，這起地震的震央位於北緯24.7度，東經121.76度，即在宜蘭縣政府南方3.4公里 ，位於宜蘭縣五結鄉，芮氏規模4.4，地震深度8.8公里。各地最大震度如下：三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
低溫剩7度！北東、恆春冷雨纏綿最久到週末 山區道路防結冰
另1波強烈大陸冷氣團即將到來，同時有輻射冷卻影響，局部最低溫在下探7度，北部、宜蘭需先注意降溫狀況。另北部、東半部與恆春半島有降雨機率，天氣預計到週末才會好轉。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
今晨雲林僅7.2度！下週冷氣團再襲「全台恐跌破10度低溫」一路凍到週末
乾冷空氣持續影響台灣，今（3）日清晨全台最低溫出現在雲林古坑7.2度，天氣風險分析師吳聖宇指出，週日（4日）冷氣團減弱後，白天溫度明顯回升，各地高溫達20度以上，不過下週一（5日）晚間起又有一波強烈大陸冷氣團開始南侵，氣溫再度下探，低溫影響恐一路延續到週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
15縣市發低溫特報！明晨部分地區恐「不到10°C」
【記者黃泓哲／台北報導】中央氣象署今(4)日10時38分發布低溫特報，受輻射冷卻影響，各地清晨氣溫明顯偏低。氣象署提醒，明(5日)清晨到上午，局部地區有出現10°C以下低溫的機率，早出晚歸的民眾一定要做好保暖，避免著涼。壹蘋新聞網 ・ 13 小時前 ・ 5
今晚有雨「這天起」氣溫驟降冷到週末 恐跌破5度創入冬新低
今日各地預測氣溫如下：北部9至22度、中部8至27度、南部9至28度、東部7至27度。氣象模式顯示，明日白天起天氣逐漸轉晴，強冷空氣接續南下，全台氣溫明顯驟降，越晚越冷。週三（7日）至週六（10日）清晨，強冷空氣持續籠罩，雖整體強度與上一波相近，但在晴朗穩定的條件下，輻...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 1
強烈冷氣團來襲！今晨關西僅6.5℃ 明、後天更冷
根據中央氣象署觀測，今天（5日）清晨5:44全台最低溫出現在新竹縣關西的6.5度。受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。氣象署表示，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加。三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前 ・ 發起對話
冷到沒完沒了！9縣市低溫特報 今晚、明晨凍破10度
氣象署發布低溫特報，提醒今(3)日至明(4)日晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷。此外，今(3日)晚間至明(4日)上午新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
挑戰入冬首波寒流！氣象粉專示警一路冷到週五 15縣市低溫特報「明晨恐跌破10度」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（4）日各地氣溫明顯寒冷，其中新竹關西最低溫僅4.8度。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1