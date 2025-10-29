淑麗氣象／北台今晚變天氣溫驟降！週末恐續冷到這天

今天東北季風減弱，北臺灣氣溫回升。（示意圖／Pixabay）





今（30）天華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，此外，氣象署清晨也發布「大雨特報」，基隆市及宜蘭縣有局部大雨發生的機率，提醒民眾留意短延時強降雨及強陣風。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，今日東北季風暫時減弱，華南雲系東移使水氣略增，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北及宜蘭、花蓮有零星短暫雨，午後高雄、屏東及山區亦可能出現零星短暫雨。

溫度方面，東北季風減弱，北臺灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。

氣象署指出，今晚起至周五東北季風將再度增強，北部及宜蘭有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨；周六至下週一東北季風持續影響，北部低溫降至20度，高溫約25度，中南部白天仍可達31至32度。

展望下週，下週二東北季風減弱，北部高溫回升至28度，但基隆北海岸、大台北山區及東半部仍有零星短暫雨，午後中南部山區也可能有陣雨；至下週三東北季風再度增強，北部高溫降至24至25度，北部及宜花地區將出現局部短暫雨，台東及恆春半島則有零星降雨。