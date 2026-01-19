淑麗氣象／又濕又冷！大寒迎強冷空氣 降雨熱區曝光
今（20）日是二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，正好遇到強冷空氣南下，越晚越冷，與上一波冷氣團不同的是，這次的冷氣團是濕冷的，降雨主要集中在北部、宜花地區，影響預計持續到週五（1/23）清晨，週末冷空氣減弱，天氣由濕轉乾，但不排除有輻射冷卻效應，日夜溫差大。
《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，大寒是一年之中最冷的一天，俗話說「大寒白雪定豐年」，意思就是大寒這一天若下雪的話，今年就會是豐收之年，若下雨則春雨也會多，對比去年大寒當天就是雨天，春雨也確實比平年還要多，今天大寒之日又遇到下雨天，可以再觀察看看今年的春雨情形。
王淑麗引述氣象資料指出，這次大寒剛好遇到強烈冷氣團，上一波冷氣團是乾冷，但這一波就是濕冷了，越晚越冷，早上出門別忘了多加件外套，降雨主要出現在北部、宜蘭及花蓮地區，且持續性高，北台灣2千公尺以上高山、中部3千公尺以上高山有下雪機會；中南部的平地仍是偏乾冷狀態。
王淑麗表示，這波冷氣團最冷的時段落在週三及週四（1/21、1/22），低溫下探11至13度，部分沿海空曠地區不排除會出現10度低溫，寒冷會一直持續到週五清晨、白天減弱，週六天氣由濕轉乾，不排除有輻射冷卻效應，早晚寒冷、日夜溫差大。
