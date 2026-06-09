淑麗氣象／大雨今稍緩！明起天氣3變化 這天鋒面再掃台灣

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各天各地仍有程度不一的降雨。（圖／氣象署）





暫時鬆口氣！中央氣象署今（10日）宣布上午8時解除「大規模劇烈豪雨加強作業」，《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，來自典型梅雨鋒面與西南氣流的雙重轟炸終於趨緩，但明起各地又陸續有局部大雨機率，西半部、東半部山區更有短延時豪雨機率。

北部解除大雨特報 高屏山區防暴雨雷擊

王淑麗表示，經過連續3天的雙重轟炸後降雨正逐漸趨緩。原本有2波朝台灣直撲而來、體積比台灣本島還巨大的強烈對流雲系，在最後關頭往南偏，最強雨彈直接落入巴士海峽海，可謂天佑台灣。

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但王淑麗提醒，今天新竹及宜蘭以南仍有大雨雨，高雄山區、屏東山區更維持豪雨警戒。王淑麗進一步示警，目前西南氣流上游有一條極為發達的線狀對流正對準高屏一帶移入，高屏山區需特別留意瞬間暴雨與雷擊。

本週天氣3階段演變：周五鋒面再度北抬

隨著滯留鋒面持續南壓，未來一週的天氣將呈現波動變化：

第一階段（10日）：鋒面南壓至巴士海峽

今日白天鋒面逐漸壓到台灣南端，晚上抵達巴士海峽。上半天中部以北沿海、中南部山區仍有較大雨勢；下午起北部雨勢明顯趨緩、轉為舒適的23°C - 24°C；中南部山區午後仍有局部大雨，入夜後各地降雨將陸續停止或轉為小雨。

第二階段（11日）：降雨短暫空檔

明日（11日）鋒面完全停留在巴士海峽，西南氣流減弱為強西南風。雖然中南部與西南部地區清晨仍因迎風面水氣有局部陣雨或大雨，但整體降雨強度會比今天再降一階。

第三階段（12日至14日）：鋒面回馬槍北抬

這波梅雨還沒完全結束！ 到了週五（12日），巴士海峽的鋒面將會再度「北抬」重回台灣上空，配合強勁西南風，屆時全台各地又將轉為不穩定、容易出現短延時強降雨的天氣型態，目前預測降雨熱區將偏向中部地區。

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