淑麗氣象／把握好天氣！下週強冷氣團南下 最冷時段曝光
把握好天氣！中央氣象署表示，今（15）日受輻射冷卻影響，各地日夜溫差大，全台各地天氣皆為多雲到晴。從下週二（20日）開始，會有一波強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，全台有感降溫。氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，最冷的時段會落在這2天左右。
中央氣象署表示，受輻射冷卻影響，今日各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。明（16）日各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
下週強冷氣團將報到
不過，從下週一（19日）開始，東北季風逐漸增強，從下週二（20日）開始，會有一波強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，其他地區早晚較冷，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨。到了下週三（21日），北部及東北部天氣偏冷，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，桃園以北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗引述中央氣象署資料指出，今日白天高溫北部約21至24度，中部24至27度，南部25至28度，東半部23至25度，離島約18至21度。王淑麗提醒，近期日夜溫差大，建議採取洋蔥式穿搭，並注意補充水分，降低感冒風險。
颱風「洛鞍」恐生成 週末外圍水氣影響東半部
此外，菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展，最快今日可能增強為今年第1號颱風「洛鞍」，但因為環境條件不利其發展，後續將逐漸減弱，其外圍殘留水氣預計自週末起影響東半部，降雨有逐漸增加的趨勢。
最冷時段曝光
氣象專家林得恩表示，根據美國（NCEP）數值模式今晨最新模擬結果顯示，從下週二（20日）起，新一波強冷空氣將再度南下，初步評估影響時間為20日至23日，其中最冷時段預計落在21日至22日清晨。這段期間冷平流最為顯著，與輻射冷卻型態不同的是，此波冷空氣影響下，整天氣溫偏低、寒意明顯，最低溫甚至有機會跨過「寒流」的定義門檻。
氣象上所稱的「冷平流」，是指較冷的空氣透過水平風場移動，被輸送至原本較溫暖地區，使氣溫隨時間下降的過程。其判斷關鍵在於冷空氣的水平輸送、溫度梯度的存在，以及風向與等溫線配置的關係；通常環境風場與等溫線呈垂直90度，常被用來評估寒流或強冷氣團的影響範圍與強度。
淑麗氣象／下週急凍！這天強冷氣團將南下 影響時段曝
淑麗氣象／今晨最低溫6.7度！週六另波冷氣團接力 回溫時間曝光
淑麗氣象／越晚越冷！最冷時間點曝光 北部低溫下探9度
