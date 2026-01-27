淑麗氣象／把握好天氣！週末又要變天了 又濕又冷

週末又要變天了。（圖／pexels）





今（28）日水氣最多的時間過了，雨勢逐漸減緩，接下來2天將會是好天氣，不過週末又要變天了，鋒面加上東北季風，使得北部、東部陰雨且降溫，請民眾多加留意。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗引述氣象資料，表示今天水氣最多的時間已經過了，水氣減少、降雨逐漸減緩，桃園以北、東半部的朋友出門記得帶把傘，基隆北海岸也有大雨特報。

王淑麗指出，週四、週五（29、30日）天氣轉好，僅剩迎風面東台灣有短暫雨，各地溫度回升，但受到輻射冷卻影響，早晚溫差相當大，尤其是中南部需要注意；週六至下週一（1/31至2/2）受到鋒面加上東北季風影響，北部、東半部轉陰雨，氣溫也會再降。

整體來說，今日開始降雨趨緩，之後2天會有短暫的好天氣，但到了週末又要變天了。今日高溫部分，北部16至18度、中部20至23度、南部23至26度、東半部15至23度、離島13至18度。

