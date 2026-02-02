淑麗氣象／把握最後回暖！強烈冷氣團將來襲 低溫探10度

今日起天氣回暖。（示意圖／東森新聞）





今（3日）起天氣逐漸回暖，《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗指出，今日水氣集中在東半部近海與沿岸，宜蘭、花蓮地區將會出現零星陣雨，此外，今日天空氣品質不佳，敏感族群出門建議配戴口罩。

王淑麗表示，高壓逐漸出海後冷空氣減弱、水氣也會減少，白天起西半部晴到多雲，東半部仍受迎風面影響雲多偶雨，外出建議備傘。今日北部地區溫度約16至21度、中部21至24度、南部22至26度、東半部17至23度，離島12至18度。

全台空氣品質不佳、高屏多站亮橘燈

王淑麗提醒，根據環境部空氣品質指標顯示，全台今日空氣品質不佳，北部、高屏地區亮橘燈，其餘地區則是黃色燈號，建議敏感族群建議減少戶外劇烈活動，外出可配戴口罩。

今日全台空氣品質都亮燈。（圖／空氣品質監測網）

週五晚變天 強烈冷氣團來襲

王淑麗表示，週五晚間起新一波冷空氣南下，達強烈冷氣團等級，週六、週日受水氣影響，各地轉為濕冷。中部以北低溫約11至14度，中南部最低11至13度，南部、東部約14至16度，沿海地區不排除出現10度以下低溫。王淑麗表示，週日、下週一水氣減少後，清晨恐出現輻射冷卻，仍續進一步觀察是否降到更低溫度。

