淑麗氣象／把握短暫回暖！明鋒面通過 影響地區曝光

隨著冷空氣逐漸減弱，天氣逐漸回溫，《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，今（10日）日夜溫差較大，早晚外出應注意保暖，明日有鋒面通過，恐出現局部地區降雨。

王淑麗表示，今日冷空氣減弱，各地氣溫回升，但早晚仍偏涼。北部地區氣溫約13至23度，中部約12至23度，南部約14至26度，東部及東南部約13至24度，但日夜溫差大，建議民眾可「洋蔥式穿搭」。今日環境明顯轉乾，僅北部東北部地區有零星降雨。

王淑麗指出，明日將有鋒面通過並伴隨東北季風增強，北部及東半部可能出現短暫降雨，但中南部影響不大。週四起至小年夜前，整體水氣偏少、天氣穩定且溫暖，是適合大掃除、除舊佈新的好時機。不過需留意西半部及離島地區，可能出現局部霧或低雲，不排除對交通運輸造成影響。

至於過年期間天氣，初步研判除夕前後可能再有一波東北季風或冷空氣影響，北部與東半部氣溫恐再度下滑並伴隨降雨，冷空氣強度仍需持續觀察。

低溫特報！部分地區探10度低溫

中央氣象署今日上午6時29分發布低溫特報，西半部、宜蘭、花蓮及金門局部地區都亮黃燈，有機率出現10度以下低溫，提醒民眾出門注意保暖。

