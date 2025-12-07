淑麗氣象／挑戰入冬首個冷氣團 「轉雨濕冷」一週天氣出爐

今日部分地區天氣轉濕冷，週日有波較強東北季風報到。（圖／東森新聞）





變天了！受東北季風增強影響，今（8日）起迎風面水氣逐漸增多，北部及東部局部地區有局部大雨機率，多個縣市也開始刮起強風。《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，這周及週日有兩波東北季風接力報到，其中一波更有機會挑戰入冬以來首個冷氣團。

王淑麗表示，今晨最低溫出現在花蓮鳳林，僅11.4度，新竹、嘉義花東等空曠地區約13度。另氣象署今晨發布「陸上強風特報」，桃園、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、蘭嶼、綠島、澎湖縣、金門縣、連江縣，共15縣市地區有局部地區平均風6級以上或陣風8級以上機率。

北部、東北部今天白天高溫降到21到23度，中南部25至29度；低溫中部以北、東北部約14到16度，其餘地區18至19度。明天東北季風增強，桃園以北、東北部及恆春有雨，其中基隆北海岸、大台北、宜蘭有較高降雨機率，並有局部大雨機會。後天東北季風減弱，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有零星降雨。

周四、周五（11日、12日）水氣再增加，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨花蓮部分地區有局部短暫雨，桃園以北、台東、恆春亦有零星短暫雨。另溫度僅北部、宜蘭高溫稍降。周末北部、東半部及恆春有局部短暫雨；週日各地再度轉涼但水氣減少，僅迎風面有局部短暫陣雨，並有機會挑戰入冬首波冷氣團。

