淑麗氣象／挑戰冷氣團！周四全台轉雨降溫 低溫下探12度

受到東北季風影響，周四起全台降雨機率提高，氣溫明顯下滑。（示意圖／Pixabay）





受到東北季風影響，周四起全台降雨機率提高，氣溫明顯下滑。氣象署指出，周三東北季風將稍微增強，周四、周五東北季風或冷氣團影響，天氣轉涼且水氣增多，預估周四晚上至周五、周六清晨將是這波冷空氣影響下的最低溫時段。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，今（23）天中部以北低溫約12至14度，南部約15至16度，花東地區約16至17度。若溫度與水氣條件配合，周三、周四全台3500公尺以上高山有降雪機率，周五、周六則擴及至3000公尺以上高山。

降雨方面，今天東北季風減弱，東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島亦有零星短暫雨。周三東北季風增強後，周四、周五降雨範圍擴大，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢機率。

北部、花蓮、台東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其中周四中南部平地也可能出現零星短暫降雨。

此外，氣象署發布「陸上強風特報」，指出東北風偏強，今晨至周三晚上，綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣及連江縣等13縣市局部地區，將有平均風力6級以上或陣風8級以上發生的機率。

展望後續天氣，周六、周日仍受偏東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨；下周一東北季風減弱，降雨範圍縮小，東半部與恆春半島仍有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨。

