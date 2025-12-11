淑麗氣象／最強冷氣團來襲！下探12度 最冷時刻曝光

今年下半年最強冷氣團即將來臨。（示意圖／東森新聞）





新一波東北季風開始南下，今（12日）開始有感降溫，《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，這是今年下半年最強冷氣團，週六晚間起氣溫直線下滑，週日晚間至週一清晨將會最冷。

王淑麗表示，今日環境水氣較多，新竹以北將會有陣雨，尤其基隆、北海岸雨勢較大，中南部地區維持晴朗天氣。氣溫部分，受輻射冷卻影響，中南部地區清晨氣溫較低，北部地區氣溫20至24度，中南部氣溫25至28度，東部地區21至26度之間。

王淑麗指出，北方冷高壓即將南下，台灣將會迎來今年最強冷氣團，週六晚間冷氣團到達台灣，週六晚間到週日期間氣溫直線下降，週日北部、東部地區最高溫僅17度，最低溫下探13度，中南部地區白天溫度較高，整日溫度約14至25度之間，早晚溫差較大。

廣告 廣告

王淑麗表示，這波冷氣團最冷時間將會在週日晚間到週一清晨，再加上輻射冷卻影響，中部以北低溫下探12至14度，南部、台東地區約14至16度，直到週二冷氣團才會減弱，溫度明顯回升。

更多東森新聞報導

淑麗氣象／入冬最強冷氣團將報到！這幾天恐下探11度

淑麗氣象／氣溫三溫暖！首波冷氣團將報到 降溫時間曝

淑麗氣象／挑戰入冬首個冷氣團 「轉雨濕冷」一週天氣出爐

