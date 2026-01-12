淑麗氣象／本週大回暖最高28度 下波冷空氣這時報到

本週天氣。（圖／東森新聞）





早晚溫差大！今（13）日清晨的最低溫出現在關西7.3度，氣象署也針對8縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，本週高溫將以「每天上升至少攝氏1度」的幅度回暖，不過下一波冷空氣將在下週一（19日）報到。

中央氣象署今日針對全台8縣市發布低溫特報，黃色燈號(寒冷)地區包含：新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣，有10度以下氣溫發生的機率；而橙色燈號(非常寒冷)範圍則是金門縣，有6度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

氣象署說明，今天大陸冷氣團南下並影響及輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；清晨低溫方面，北部、宜蘭普遍在10至13度，其中北部、花蓮及金、馬有局部10度左右或以下低溫發生，其他地區低溫約15至17度，應做好保暖的措施，預測北部、東半部高溫19至23度，中南部高溫25至27度；天氣方面，由於北方乾空氣逐漸南下，今日水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨。《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，今天清晨與夜間真的非常寒冷，請務必做好保暖；但白天出太陽後，體感會相對舒適、溫暖。

「高溫，1天比1天高1度！」氣象專家林得恩今日也在粉專「林老師氣象站」發文表示，從昨天白天開始，北方冷空氣就開始減弱，台灣各地高溫多可回升至攝氏20度或以上；要提醒注意的是，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍然明顯，迎風面的北部、東北部最低溫在攝氏13至14度，其它地區最低溫也只有攝氏14至17度。

粉專也提到，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，本週的高溫，將以「每天上升至少攝氏1度」的幅度回暖；至週日（18日）前，各地高溫將可來到攝氏24至28度之間。預估下一波新的冷空氣會在下週一（19日）報到，目前評估將可維持3至4天，雖然強度可能在「東北季風增強」至「大陸冷氣團」等級之間，但仍讓人重溫冬天還在的涼冷感覺。

更多東森新聞報導

告別厚外套 這天高溫有機會飆28度！下波冷空氣時間曝

好市多漲年費先別剪卡 5大隱藏福利「用2次就回本」

妹子高潮後好羞恥「擔心男友不喜歡」網一片共鳴

