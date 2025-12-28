淑麗氣象／東北季風「跨年夜」陪倒數 元旦夜冷氣團接棒

東北季風將會在「跨年夜」陪大家一起倒數。（圖／北市觀傳局提供）





中央氣象署表示，今（29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；基隆北海岸及臺灣東北部有雨，並有局部大雨發生的機率。至於大家關心跨年夜天氣，氣象主播王淑麗用2句話做出結論「東北季風陪伴倒數，元旦夜冷氣團接棒」。

中央氣象署指出，今日氣溫稍回升，北東較陰雨，中南留意晨霧，明（30日）新竹以北、東北部有短暫雨，苗栗、花東、恆春偶有局部雨，外出帶雨具較保險「中南部」，依然多雲到晴為主，日夜溫差較大。

中央氣象署預報未來1週的天氣。（圖／中央氣象署）

31日、1日的跨年夜天氣，迎風面的北部、東半部雲多局部有雨，看曙光要碰運氣；體感濕涼，戶外跨年請建議穿著防風防水外套，背風面的中南部，天氣相對穩定！但要注意日夜溫差偏大，夜間活動仍要記得帶件外套，以免著涼。

週五（2日）、週六（3日）元旦夜過後，又會有冬天的感覺了！冷氣團報到，各地氣溫將明顯下降，週五、週六台南以北、宜蘭低溫普遍下探 11-14度，局部地區可能低於10度，花東高屏低溫約14-16度。

氣象專家林得恩也分享了跨年煙火攻略，總共可以分為「沒下雨時」與「下雨時」，根據今晨歐洲EC-AIFS數值模式模擬結果顯示，今年跨年夜到明年元旦，台北的天氣以多雲短暫雨發生機會較大，氣溫會在攝氏15至18度之間；所以，建議觀賞101跨年煙火，可以選擇在101的東側、南側，備雨具、近距離觀賞最佳。

台北101跨年煙火觀賞攻略

沒下雨時

環境風場就變得非常關鍵，包含風向及風速。基本的口訣，站在「上風處」看煙火，畫面最乾淨；站在「下風處」，容易被煙霧蓋住。

預判今（2025）年12月31日晚間至明（2026）年1月1日清晨，臺北地區受東北季風南下影響，環境的中低層（地面至1500公尺）風向應在東北風至偏東風之間，風速則在3至8m/s之間；初步判斷煙霧會往西南到偏西方向飄移。

最佳觀賞方位，以101的東側、南側最推薦；國父紀念館南側草地、象山中低段平台、世貿三館外圍及吳興街、福德街一帶高處都是較佳選擇。

下雨時

因雨水和厚雲層都會降低觀賞煙火的清晰度，尤其是高空煙火容易被雲層蓋住，嚴重影響視覺的能見度。

