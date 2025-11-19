淑麗氣象／清晨低溫15度！回暖時間點曝光 高溫上看30度

今白天後冷空氣逐漸減弱，北部與宜花氣溫略升。（示意圖／Pixabay）





今（20）日全台依舊受到東北季風影響，各地天氣偏冷，北台灣清晨低溫僅15至16度，花東也只有17至18度。儘管白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫略有回升，但北部與宜花高溫仍僅20至22度，中南部與台東白天高溫則達25至27度。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，今、明兩天仍受東北季風影響，北台灣及宜花清晨低溫多落在15至16度，花東17至18度，局部地區更低。白天後冷空氣逐漸減弱，北部與宜花氣溫略升，中南部及台東白天高溫約25至27度。

降雨方面，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨；桃園以北、台東及恆春半島也有零星飄雨機會。新竹以南為雲量偏多、偶見陽光。離島部分，澎湖多雲時陰19至21度；金門多雲14至20度；馬祖陰時多雲13至16度。

周五（21日）東北季風仍影響台灣，北部與宜花白天偏涼，迎風面基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部與恆春半島也有零星短暫雨。新竹以南山區因中層水氣移入亦有局部陣雨，其餘地區為多雲。

周六、周日（22、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升，但早晚仍涼。中南部需留意日夜溫差大。基隆北海岸、東北部及大台北山區仍有局部短暫雨，東部、東南部與恆春半島則有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣象專家林得恩則提到，雖然白天氣溫回升，但北台灣及宜蘭、花蓮回升幅度不明顯，高溫多落在20至22度；中南部與台東則達25至27度，南北溫差超過攝氏10度。他預估，隨著週末持續回暖，南部有機會出現30度以上高溫。

