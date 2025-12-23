淑麗氣象／濕冷天氣來了！今午後變天 聖誕節有望降雪
今（24日）東北季風增強，明日冷氣團將南下，各地氣溫明顯降低，《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，今日午後開始變天，氣溫明顯降低且開始降雨。
王淑麗指出，今日上午天氣穩定，下半天起東北部地區以及恆春將會出現降雨，明日華南地區水氣進入台灣，北部、東部以及高雄以南地區降雨明顯，尤其基隆北海岸雨量較大，恐出現大雨以上降雨。週五降雨範圍稍小，但水氣仍多，北部、山區仍有明顯降雨。
溫度部分，今日傍晚起將會「越晚越冷」，週四晚間到週六清晨將會是本波冷氣團最冷時刻，空降地區恐出現10度左右低溫，直到下週一東北季風減弱，氣溫明顯回升。今日北部地區約21度到27度，中南部地區26度28度，東部地區約21到26度，離島地區17到22度。
王淑麗提醒，今日空氣品質不佳，中南部地區有17個測站亮橘燈，加上東北季風增強，境外污染物將持續進入台灣，呼吸道敏感族群須配戴口罩。此外，明日3500公尺以上有機會降雪，週五、週六期間3000公尺以上有機會降雪。
