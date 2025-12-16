淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨

明天起全台逐漸轉冷有雨。（示意圖／東森新聞）





要變天了！受東北季風增強影響，今（17日）北部、東北部體感溫度下降，雨勢也隨時間緩慢增強。《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，隨著南方雲系北移「這2天」各地都有降雨。

今晨全台最低溫出現在新竹縣關西，僅 9.5 度。且各地受輻射冷卻影響早晚偏冷，中部以北及宜蘭低溫約 13 至 17 度，南部及花東約 18 到 19 度。另今天白天起東北季風稍微增強，迎風面雲量與降雨逐漸增加。其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，以及局部較大雨勢機率；桃園以北、花東以及恆春半島，也有局部或零星短暫降雨。

迎風面因為雲量偏多，桃園以北及宜蘭白天高溫略為下降，北部及宜、花地區白天高溫約 24 度，但體感較涼；中南部及台東高溫 26 至 29 度，不過要注意日夜溫差較大。

王淑麗表示，明天（18日）持續受到東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍有短暫雨，並有局部較大雨勢；桃園以北、花東及恆春半島有零星短暫雨。

周五及周六東北季風減弱、南方雲系北移，全台降雨機率提高，各地可能出現局部短暫陣雨。下週日（21日）東北季風再度增強，下週一（22日）桃園以北、宜花及恆春半島有局部短暫雨，台東則有零星降雨；下週二（23日）東北季風稍微減弱，降雨範圍略縮小，但迎風面地區仍需留意短暫降雨情形。

