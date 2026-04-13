淑麗氣象／要變天了！今飆36度掀焚風 明起兩波鋒面報到

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全台今日依舊高溫炎熱。（示意圖／東森新聞）





隨著時序即將進入清明與穀雨之間，台灣各地天氣漸趨夏日，台南南化昨（13日）飆出36.6度全台最高溫。《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，今日全台依舊暖如夏，南部有機會飆出36度高溫甚至焚風；明天及周五（15日、17日）雖有兩波鋒面報到，但僅北部、東半部轉濕涼，中南部維持晴朗酷熱。

酷熱不走 颱風不來

王淑麗提醒全台與正參加進香的香燈腳，最好做足防曬與補水準備。全台持續受強勁西南風與副熱帶高壓邊緣影響，高溫警戒區域仍集中在南部。氣象署也針對台南、屏東發布橘色高溫燈號，高雄黃色燈號；預估山谷地形或受沉降氣流影響地區，極易出現36度以上極端高溫。北台灣與中部地區高溫約31度，東半部也維持在29度上下，雖然體感悶熱，但午後山區仍需留意零星的短暫陣雨。

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至於近期引發討論的第4號颱風辛樂克，目前仍維持強烈颱風等級，並是自1958年觀測史上，4月份暴風半徑最大的颱風，範圍廣達350公里，且颱風眼清晰可見。不過，這是一顆對台灣「人畜無害」的颱風，目前路徑已逐漸北轉往廣大洋面移動，既不會侵襲臺灣，也不會朝日本方向前進，民眾只需純欣賞其完美的結構，不必擔心。

明起兩波鋒面到

天氣的轉折點將出現在周三。隨著第一波微弱鋒面掠過，桃園以北及東半部地區的雲量將會增多，並轉為時晴時雨的天氣，高溫也將從盛夏般的33度略降至28度左右。緊接著周五將有第二波結構較好的鋒面報到，北東地區的降雨機率會進一步提升。相比之下，中南部地區幾乎不受此波鋒面影響，將持續維持陽光普照的穩定天氣。

最後，主播也提醒近期有搭機往返離島計畫的民眾，由於金門與馬祖地區受暖濕空氣影響，能見度不足200公尺，濃霧特報仍持續生效中，請務必隨時掌握航班最新動態。面對多變的春季天氣，王淑麗也套用引用「未食端午，破裘不可收」，建議民眾雖然可以收起厚重的羽絨外套，但薄外套仍應隨身備用，以應對微弱鋒面過境時的些微涼意。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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