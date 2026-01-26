淑麗氣象／變天了！雨彈挾冷空氣下探 11 度 全台最冷時段曝

本周低溫最低下看11度。。（示意圖／pexels）





變天了！隨著東北季風逐漸增強，台灣今（27日）天氣將有明顯轉變，北部、東部明顯濕涼，花蓮鳳林更創下今晨全台最低溫，僅12.3度，《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，入夜後溫度還會再下降，而中南部降雨雖有相對趨緩，但也要注意空氣品質。

北台灣高溫驟降 越晚越冷

王淑麗表示，今日清晨台北測得約18度，而該溫度預期將是今天的最高溫，入夜氣溫再一路下滑，相較昨日台北24度高溫，今日降幅高達4到5度之多；整個北台灣也呈現越晚越冷態勢。

中部高溫約22至25度，南部較溫暖可達24至27度，東半部則在20至23度之間。另本波冷空氣預計在明晚至周四清晨（29日）最強，屆時平地受輻射冷卻影響，最低氣溫恐下探11度。

多地有雨 注意空氣品質

這波降溫伴隨華南雲雨區東移，北、東地區轉為濕涼，基隆北海岸目前已有明顯降雨，且今日下半天起，雨區將進一步擴大。迎風面新竹以北、東半部及恆春有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部需注意局部較大雨勢。

中南部下半天起雲量增多，中部地區及南部山區偶有零星飄雨，出門建議攜帶雨具備用。另中南部需留意擴散條件不佳，王淑麗指出，西半部已有36個測站亮起空氣品質「橘色提醒」燈號，尤其以台中以南最為嚴重，過敏族群出門最好戴上口罩。

