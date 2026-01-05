淑麗氣象／越晚越冷！最冷時間點曝光 北部低溫下探9度

今日（6日）受強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫將隨時間下滑且越晚越冷。（示意圖／Pixabay）





今日（6日）受強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫將隨時間下滑且越晚越冷。氣象署已針對全台15縣市發布「陸上強風特報」，提醒局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上之強風。

氣象署也預估，本次冷氣團影響最劇烈時段預估為今日深夜至明日（7日）清晨，中部以北及東北部低溫僅9至11度。

15縣市陸上強風特報 慎防8級以上強陣風

氣象署指出，受東北風偏強影響，自今晨起至周三（7日）晚上，包含新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣，局部地區有發生平均風6級以上或陣風8級以上的機率。

今晚至周三晨氣溫最低 北部轉多雲東半部局部雨

在氣溫與降雨方面，《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗指出，今日受強烈冷氣團影響，環境水氣集中在東半部與恆春半島，有局部短暫雨；北部則為短暫雨後轉多雲。

廣告 廣告

今日入夜後至明日清晨為此波最冷時段，中部以北及東北部低溫預估為9至11度，其餘地區低溫約13至15度。周三、周四全天均維持寒冷天氣。

周五起冷氣團稍減弱 高山降雪機率低

預報員林定宜表示，周五（9日）至周六（10日）強烈冷氣團將稍有減弱，白天氣溫微幅回升，但受輻射冷卻效應影響，早晚仍感寒冷。

此段時間天氣穩定，僅東半部與恆春半島有零星降雨。由於水氣條件不足，高山地區預估不會下雪。氣象署強調，後續仍有冷空氣活動，但其強度仍需持續觀察。

更多東森新聞報導

舊棉被丟回收還垃圾？環保局解答：先看體積

冷氣團下的巧合？她進電梯5個全撞衫 網笑翻一片

「豐生茶館」開8天就歇業！店家證實：改善後重新營運

