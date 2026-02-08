淑麗氣象／還沒冷完！過年前再一波低溫 年假天氣出爐

今（9）日持續受到冷空氣影響，中央氣象署對全台21縣市發布低溫特報。（資料照／東森新聞）





今（9）日持續受到冷空氣影響，中央氣象署對全台21縣市發布低溫特報，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，11日可能又會有一波鋒面通過，氣溫稍微下降，而過年期間的天氣預測也出爐，大致上為多雲到晴的好天氣。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，昨（8）日開始的這波冷空氣，雖然強度跟時間都比1月的寒流還要強，但實際上沒有達到寒流等級，昨天一整天大台北地區都在11度，今晨低溫落在南投中寮的7.1度，新北淡水則為9.2度。

中央氣象署指出，今日水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；氣溫方面，寒流影響至清晨，預測低溫西半部及宜蘭8至12度，花蓮及台東12至13度，除澎湖之外，各縣市局部沿海、空曠地區或近山區平地均有10度左右或以下低溫發生的機率。

氣象署預測，11日至12日清晨，鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼，12日白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚仍偏涼；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；13日至15日（小年夜）偏東轉東南風，各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；16日（除夕）至18日（初二）東北季風增強及影響，北部及東北部氣溫稍下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

2/9低溫特報

●橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

●黃色燈號（寒冷）：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

