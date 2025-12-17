淑麗氣象／雨彈來了！今起由北往南炸 這天全台有雨

新一波雨勢今 （18日）起由北往南擴散。（示意圖／Pexels）





受東北季風及水氣增多影響，今（18日）北部、東部迎風面有較大雨勢，《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，今天中南部天氣雖相對緩和，但明後天南方雲系北移，全台降雨機率均提高。

今晨最低溫出現在嘉義竹崎，約12.5度，嘉義亦只有13.8度。基隆北海岸、宜蘭、大台北山區與宜蘭等地區，今受東北季風影響雲多易雨，其中宜蘭有短暫陣雨、大台北地區雲多飄雨。中南部地區今天天氣雖然相對緩和，但雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖等下風處地區，易有環境汙染物累積，空氣品質達到橘色提醒等及，嘉義、台南也要注意濃霧。

廣告 廣告

明後天因南方雲系北移，全台降雨機率增加，且原本天氣相對緩和的南部地區，與東北部一樣，雨勢較北台灣更明顯；中部以北、宜花等3500公尺以上高山不排除有零星降雪機率。王淑麗表示，下週日（21日）南方雲系遠離，南部雨勢趨緩，但下波東北季風再增強，桃園以北、宜花、恆春半島持續有局部短暫雨，這波天氣預計影響到下週一（22日）。

東北季風下週二（23日）起減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。王淑麗表示，未來一週全台早晚溫差變化不大，北部高溫回升到21至24度，不過中南部又有降雨；下週日中南部24至28度。





更多東森新聞報導

東森深度周報／萬物齊漲！便當破百成常態 連自煮都難省錢

停車位被搶！好市多斜插卡位僵持5分鐘 員工高EQ救場

大逆轉！台中家樂福青海店不關了 廠商無奈

