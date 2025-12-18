淑麗氣象／雨彈來襲！今、明全台有雨 雨最大地區曝光

今（19）、明（20）兩日受南方雲系北移影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。（圖／東森新聞）





雨彈來襲！中央氣象署表示，今（19）、明（20）兩日受南方雲系北移影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，東半部地區有局部較大雨勢發生的機率。《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗指出，這種變天的感覺會特別明顯，提醒民眾出門需準備雨具，以備不時之需。

針對未來天氣變化，中央氣象署指出，東北季風於今日減弱，北部及東北部氣溫稍回升；不過，受南方雲系北移影響，今、明2日各地有短暫陣雨，東半部地區可能有局部較大雨勢。到了週日，東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、大臺北、東北部地區有短暫雨，可能會有局部較大雨勢，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

到了下週一，受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北亦有零星降雨，其餘地區多雲到晴。在下週二時，東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫回升，但各地早晚仍涼，西半部日夜溫差大；基隆北海岸、東北部及東部有局部短暫雨，大臺北山區、東南部及恆春半島有零星降雨，其餘地區多雲到晴。

對於今日的氣溫變化，王淑麗指出，今日清晨最低溫落在新竹測站，是15.2度。北部高溫約21到24度，中部22到23度，南部23到25度，東半部約22到23度，離島地區18到21度。整體來說，這兩天偏涼，且 3500 公尺以上高山不時有降雨，路面可能結冰，提醒民眾注意行車與自身安全。

