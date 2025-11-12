淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝

鳳凰颱風幾乎看不出颱風的形狀。（圖／氣象署）





鳳凰颱風持續威脅台灣。《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，鳳凰不是一般颱風，而是失去颱風外形仍具備輕颱威力的颱風，呼籲民眾別因目前雨勢暫緩而掉以輕心。

王淑麗指出，鳳凰颱風已抵達鵝鑾鼻西方140公里處，並有速度加快情況，氣象署持續對南投、嘉義以南、花東發布陸上警報，不過其強度、暴風半徑持續減弱、縮小，半徑從150公里縮減為120公里，外觀更因結構高低層分離，與一般颱風的樣貌差很大。

未來2天降雨熱區。（圖／東森新聞）

王淑麗提醒，鳳凰看似隨時從颱風消散成熱帶性低氣壓，實則持續受攝氏28度海溫餵養維持結構，仍有很大機會以輕颱下限強度，在傍晚至晚間登陸恆春半島。今天白天中北部有短暫陣雨，花蓮、台東持續有豪大雨；下午至晚間台南、高雄、屏東注意較大風雨。

今晚至明天清晨，苗栗以北注意豪大雨、台南以南慎防較大風雨、宜蘭及花東注意局部大雨、台中及嘉義有局部短陣雨，其中北台灣明天雨勢較今天更明顯。各地仍需做好防颱準備。

