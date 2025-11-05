淑麗氣象／鳳凰暴風成長！恐達中颱上限 再北轉通過台灣

下週起各地將有降雨。（圖／東森新聞）





「鳳凰」今（6日）凌晨2點生成輕度颱風，預計下週二、週三（11日至12日）最接近台灣。《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，鳳凰路徑變數仍很大，不排除達到中度颱風上限，且不排除在下週二最靠近台灣之後，持續威脅全台。

王淑麗表示，今天到下週日（9日）東北季風減弱，各地天氣較穩定，僅東半部、大台北、基隆北海岸有零星降雨，北部溫度普遍落在27至28度，中南部及東部28到31度，不過各地仍要注意早晚偏涼；外島溫度相對偏低且落差大，澎湖24至26度、金門21到26度、馬祖19度至23度。

廣告 廣告

下週日東北季風增強，北部、東部易有降雨，大台北、宜蘭提防局部大雨；下週一迎風面亦有雨。隨著鳳凰颱風逐漸靠近，其外圍環流將與東北季風在下週二、週三帶來水氣，北部、東半部及南部將有明顯降雨，並有局部大雨或豪雨，中部亦有局部雨勢。

目前預估鳳凰接近菲律賓呂宋島之前，就會增強為中度颱風，並在下週二抵達台灣南部近海。王淑麗提醒，目前各國模式雖模擬出3條可能路徑，但3條路徑差異甚大，須待下週二才能較確定鳳凰的路徑，

不過鳳凰可能在接近台灣過程中不斷減弱，最終變為輕颱甚至熱帶低壓。但如果鳳凰在這期間滯留時間較久，可能往西或提早往東行進，還無法完全排除可能登陸台灣。強調，目前颱風不確定性仍非常大，還要密切觀察。

更多東森新聞報導

東森深度周報／男女約會誰買單 Z世代新算式「體諒」更長久

台灣好市多就能買！日本1物爆紅 網友狂讚：可以去搬

非洲豬瘟解封！11/6中午可運活豬、11/7零時恢復屠宰

