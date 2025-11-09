淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看
中度颱風鳳凰持續增強並放慢速度，氣象署表示，預計今（10）日傍晚至晚間發布海上颱風警報的機率最高，陸上警報則可能在周二（11日）上半天發布。鳳凰最接近台灣時強度將明顯減弱，可能降為輕度颱風，中心預計周三晚間登陸中南部。
氣象署指出，鳳凰颱風目前移動速度較慢，逐步北轉，預估周二偏向東北方向移動，最接近台灣時強度會明顯減弱，暴風圈將在周三清晨觸陸，中心有機會於晚間登陸中南部地區。
《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，今天除受東北季風影響外，颱風外圍環流水氣已逐漸移入，迎風面如基隆北海岸、大台北、東半部與恆春半島降雨機率高。
晚間雨勢將更明顯，部分地區可能出現大雨或豪雨，特別是大台北與宜花地區。桃園及高屏也有局部短暫陣雨，其他地區降雨機率同步增加。
氣象署提醒，周二將出現颱風外圍環流與東北季風的「共伴效應」，雨勢將更趨明顯，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島可能有大雨或豪雨，東北部與東部更有局部豪雨等級以上降雨。
氣象署預估，周三、周四颱風及其外圍環流與東北季風共同影響，降雨強度將視颱風強度及路徑而定。周三颱風中心逐漸接近西半部，中南部、花東地區將出現陣雨並伴隨局部豪雨，北部與東北部有短暫陣雨；周四隨颱風減弱遠離，降雨將趨緩，但北部仍有局部較大雨勢。
至於是否會宣布停班停課，氣象署回應，仍須由各縣市政府依據風雨實際情況決定，中南部及花東可能進入暴風圈，北部與東半部則將迎來最明顯的雨勢，尤其東半部地區須嚴防豪雨與強風。
