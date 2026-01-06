淑麗氣象／17縣市低溫特報！連凍3天成今冬最大挑戰

連續冷三天。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書粉專）





強烈冷氣團持續影響，全台氣溫明顯下探，今（7）日清晨最低溫8.5度出現在新北市石碇，除了恆春之外各地普遍只有11到12度左右。氣象粉專也指出，未來3天是冷氣團最強的時刻，最低下探8度，堪稱是今年冬天最大挑戰。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，強烈冷氣團壓境中，一整週偏冷的日子正式展開，根據氣象署的最新低溫分布預測，未來3天是冷氣團最強勢的時刻，中部以北、宜蘭最低將挑戰8~11度，其他地方最低也下探10~13度，堪稱是今年冬天以來最大挑戰。週末冷氣團雖然稍微減弱，但後方還是會有一些冷空氣補充南下，會讓偏冷的日子持續快一星期，提醒民眾這波冷期很長，要多多留意。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗引述氣象資料指出，今天清晨最低溫出現在新北市石碇僅8.5度；人工測站方面，台北新店也只有10.1度。北台灣包含宜蘭、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗，清晨氣溫約12度左右，昨晚台北測站更一度降到12.4度，正式達到強烈冷氣團標準。王淑麗也提醒，清晨起床時務必循序活動、立即保暖，「離開被子第一件事就是穿外套！」

氣象署針對17縣市發布低溫特報

中央氣象署指出，今天（7日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區有10度以下低溫發生，請注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒；高溫方面，預測北部及宜蘭約13至15度，整日偏冷，中部及花蓮17至19度，南部及臺東約19至21度，中南部白天亦偏涼，請適時增添衣物；降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象署也針對17縣市發布低溫特報，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日清晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。

【橙色燈號(非常寒冷)】

金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

基隆市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

