「淒厲人妻」這回附身吸塵器談生死戀 《有用的鬼》藉奇幻手法探討社會議題

《有用的鬼》描述死於空汙的妻子意外附身吸塵器而復活。（傳影互動提供）

泰國新銳鬼才導演林金偉首部長片《有用的鬼》，由台北電影獎影帝萬洛隆甘迦和《淒厲人妻》黛薇卡霍內（Mai） 主演，以獨特敘事風格重新詮釋經典鬼故事「鬼妻娜娜」，打造出年度最具話題的非典型愛情鬼片。

該片融合荒誕幽默、奇幻愛情與社會議題，以清新大膽的敘事手法突破泰國類型電影，無論作為政治、愛情電影，或腦洞大開的非典型鬼片，都成功滿足各類影迷的期待，是繼阿比查邦《華麗之墓》之後，泰國睽違10年再度於坎城影展國際影評人週首映並奪下最佳影片。原本有望代表泰國角逐奧斯卡最佳國際影片，最終因程序因素無緣參賽，是備受惋惜的遺珠。

萬洛隆甘迦以《白衣蒼狗》成為金馬獎史上首位入圍演員獎項的泰國演員，也是台北電影節史上首位外籍影帝。此次在《有用的鬼》 以細膩內斂的演技溫柔描繪同性情感，延續他橫跨多部獨立電影的深度路線。

黛薇卡霍內（左）在《有用的鬼》再度挑戰非人角色，與台北電影獎影帝萬洛隆甘迦（右）同台演出。（傳影互動提供）

Mai以在台票房突破千萬元的《淒厲人妻》聲名大噪，進而奠定泰國一線女星地位，此次再度挑戰非人角色。導演林金偉透露，Mai聽聞「吸塵器女鬼」的角色設定後深感興趣，主動提出試鏡。他說：「Mai在事業巔峰卻願意投入獨立電影，是非常難得的事，非常期待觀眾看到她全新的突破。」

故事靈感取材自泰國經典鬼故事「鬼妻娜娜」，並融入泰國社會現況，包括長期空汙問題、青年租屋壓力、勞權及性別等現實議題。導演林金偉受到泰國人民黨象徵性建築遭拆除的事件啟發，把鬼魂概念與被抹除的歷史記憶連結，呈現威權政治下的時代傷痕。 他說：「某些理念與歷史就像幽靈般逐漸消失，而我們必須傾聽他們的聲音。」

《有用的鬼》講述一名死於空汙的妻子意外附身吸塵器復活，為捍衛跨越生死的愛情，她努力證明自己是「有用的鬼」，卻意外捲入國家等級的神祕事件。電影以奇幻美學溫柔描繪深刻議題，在荒誕與優雅間巧妙遊走，即日起全台上映。

