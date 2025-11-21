《淒厲人妻》10億女主角附身吸塵器復活 《有用的鬼》揭泰國「不能說的歷史」

《淒厲人妻》女主角黛薇卡霍內挑戰飾演附身在吸塵器上的女鬼。傳影互動提供

泰國新銳鬼才導演林金偉首部長片《有用的鬼》在坎城影展「國際影評人週」首映後獲得熱烈好評，最終一舉奪下最佳影片殊榮，成為繼阿比查邦《華麗之墓》之後，泰國睽違10年再度於坎城獲獎的代表作。這部融合荒誕幽默、奇幻愛情與社會議題的非典型鬼片，重新詮釋經典鬼故事「鬼妻娜娜」，被譽為是年度最具話題的泰國電影，將於於11月21日在台上映。

強勢組合吸睛 萬洛攜手Mai大銀幕首度合作

《有用的鬼》集結了泰國兩大影星，由曾榮獲台北電影節影帝的萬洛．隆甘迦，與出演《淒厲人妻》而聲名大噪的10億票房女星黛薇卡·霍內（Mai）首度同台演出。

萬洛・隆甘迦在片中延續他橫跨多部獨立電影的深度路線，以細膩而內斂的演技溫柔描繪同性情感。他曾以《白衣蒼狗》成為金馬獎史上首位入圍演員獎項的泰國演員，也是台北電影節史上首位外籍影帝。

此次Mai於《有用的鬼》再度挑戰非人角色，她曾以《淒厲人妻》奠定其泰國一線女星地位。導演林金偉透露，Mai在聽聞「吸塵器女鬼」的角色設定後深感興趣，更主動提出試鏡。他表示：「像Mai這樣在事業巔峰的演員願意投入獨立電影是非常難得的事，非常期待觀眾看到她全新的突破。」

從「鬼妻娜娜」傳說到現實議題 奇幻背後映照社會現況

《有用的鬼》不僅僅是一部愛情鬼片，更被譽為泰國類型電影的突破。它以清新大膽的敘事手法，成功滿足了政治、愛情電影或腦洞大開的非典型鬼片等各類影迷的期待。電影靈感取材自泰國經典鬼故事「鬼妻娜娜」，同時融入了多項泰國社會現況，包括長期的空污問題、青年租屋壓力、勞權及性別等現實議題。

導演林金偉也受到泰國「人民黨」象徵性建築遭拆除的事件啟發，將鬼魂的概念與被抹除的歷史記憶連結，呈現威權政治下的時代傷痕。導演表示：「某些理念與歷史就像幽靈般逐漸消失，而我們必須傾聽他們的聲音。」

無緣角逐奧斯卡 年度必看奇幻鉅作

《有用的鬼》講述一名死於空污的妻子，意外附身吸塵器復活，為了捍衛跨越生死的愛情，她努力證明自己是「有用的鬼」，卻意外捲入國家等級的神祕事件。電影以奇幻美學溫柔描繪深刻議題，在荒誕與優雅間巧妙遊走。雖然此片原本有望代表泰國角逐奧斯卡最佳國際影片，但最終因程序因素無緣參賽，成為今年備受惋惜的遺珠。



