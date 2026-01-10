淒厲尖叫聲！女游泳遭鯊魚咬斷左臂 硬撐游回岸際仍亡

鯊魚。(非出事海灘的鯊魚)取自Pexels



海灘驚傳鯊魚咬死人！一名女子下海游泳，突然淒厲尖叫，原來，她遭受鯊魚攻擊，左手臂被咬斷，鮮血染紅海水，在其他人救護下，受傷女子硬撐游回岸邊，仍因失血過多身亡。

綜合《紐約時報》（New York Post）、《TODAY》等媒體報導，這起駭人事件發生在虎鯊（tiger sharks）及佩氏真鯊（Caribbean reef sharks）棲息的美屬維京群島（US Virgin Islands）熱門景點德羅什（Dorsch）海域。

報導指出，來自明尼蘇達州的艾琳（Arlene Lillis）8日在海灘游泳時遭鯊魚襲擊、咬斷左臂，在其他遊客的幫忙下，她硬撐約9公尺，回到岸邊。不過，在醫護人員抵達之前，她因失血過多死亡。

來自猶他州的護理師、前救生員克里斯多福（Christopher Carroll）受訪表示，聽到海灘傳出淒厲的尖叫聲，他從飯店衝下去，游到艾琳身邊，她的左手臂已經被咬斷，整個水域被鮮血染紅；協助艾琳回岸邊的過程，艾琳告訴他自己的名字，且說「我要死了」，這是艾琳的最後一句話。

